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專訪／《不能是朋友》拍攝秘辛！製作人曝「褚克桓房子不能太大」藏意涵

記者林奕如／台北報導

八大、友松娛樂《我們不能是朋友》剩下最後一集大結局，網友狂罵毀三觀，但愈罵愈愛看，引起共鳴關鍵原因，製作人黃琳容直呼：「取材來自生活常見的問題。感覺就好像在茶水間偷偷議論同事的感情選擇遭遇，各有各的表述與看法，很容易『話燒』。」

▲劉以豪《我們不能是朋友》激吻郭雪芙：跟我走。（圖／八大提供）

▲《我們不能是朋友》掀起討論熱潮。（圖／八大提供）

劉以豪飾演劈腿男褚克桓，放著身旁漂亮、交往10年女友不管，獵女無數，其實只是要逃避和女友早已出現裂痕的感情；郭雪芙飾演乖乖女周惟惟，則是聽從男友黎皓一安排，省吃儉用的目標是買房，一切照著男友計畫走，但面臨「褚克桓誘惑」，她的心動搖了。

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▲劉以豪、郭雪芙《我們不能是朋友》滾床。（圖／八大提供）

▲褚克桓霸氣進攻，周惟惟動心了。（圖／八大提供）

劉以豪一改暖男形象，曾讓他疑惑「為何大家喜歡壞男人」，但表示他這變身大成功，除了他之外，每一個演員都演出入木三分，製作人黃琳容一路看著他們努力：「我讚賞每一位演員的抗壓與敬業之後，令人驚艷的神情演出。導演（馮凱）為了逼出想要的情感，有時示範、有時怒罵、有時嘲諷，為了讓演員演技到達表面張力極限，招數多元又極其殘酷，他們通通都扛下來。」

▲劉以豪、郭雪芙《我們不能是朋友》滾床。（圖／八大提供）

▲該劇被罵毀三觀，製作人精準分析。（圖／八大提供）

該劇馮凱導演希望這是一部生活感重、寫實手法的偶像劇，這個決定需要很多生活細節支撐橋段，製作人黃琳容分享秘辛，「光決定周惟惟與黎皓一的月薪多少錢，每個月要存多少錢，實際採訪過多家電子公司工程師與PM經理的薪水行情與花費存款習慣，算完之後發現一天真的只能花150元，就是這些細節設定很燒腦。」

▲郭雪芙《我們不能是朋友》披婚紗，劉以豪不甘心 。（圖／八大提供）

▲郭雪芙飾演周惟惟。（圖／八大提供）

此外，許多觀眾也疑問，褚克桓是王牌交易員，年收入可觀，但房子為什麼不能太大，製作人黃琳容笑說：「那是他的起家厝，這些設定都在編劇會議裡面完整建構出來，也導致拍攝執行的困難增加，通常房子大一點拍攝執行會方便點，但為了真實感，大熱天一小屋40幾人一起拍攝，真是熱爆了，導演為此感冒發燒中暑數次，女主角有一天中暑，變成鴨子嗓無法拍攝。」

跳脫粉紅泡泡滿天飛的偶像劇愛情故事，《不能是朋友》寫實點出女性在婚前面臨誘惑，進而審視內心進行最後一次選擇，應該要順從大眾期望，還是其實妳藏起真正的聲音，有另外的選擇，製作人黃琳容希望戲迷看完後，能夠收穫：「做自己思想的主人！不要為了符合大家的期待而選擇委屈自己，不要害怕承擔改變的後果而一輩子後悔。」 她也想要再挑戰女性不同的戀愛觀點題材偶像劇。

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劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友, 馮凱, 黎皓一, 褚克桓, 周惟惟, 高子媛

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