砸3000萬元...哈林一看被嚇到　驚爆：蕭敬騰未來要搞這事

記者蔡琛儀／台北報導

由庾澄慶（哈林）與陳鎮川攜手推出的全新音樂喜劇《西哈遊記-魔二代再起》，除了邀請到蕭敬騰（老蕭）、馬念先、姚小民、Erika 劉艾立，與不少資深劇場演員同台演出，不同於一般舞台劇製作，這次更放棄實體佈景，以5道LED屏幕搭配大量吊橋、高塔的舞台設計，哈林笑說自己都沒想到製作規模會這麼大而「嚇一跳」，也透露這次的演出製作成本

已高達3000萬。

▲《西哈遊記-魔二代再起》僅剩不到1個月就要演出 。（圖／耳東劇團提供）



請繼續往下閱讀...

但哈林表示他並不在意票房，直言自己是「花錢做一個值得的事情！」他更希望這次特別邀請來參與演出的幾位領銜主演，能開心的完成這個作品，「像是老蕭，雖然他一開始在接下這個演出邀請時，還不是很了解會發生什麼事，但實際參與排練之後，也覺得超級好玩，甚至可能在未來也想要搞出這樣的作品！」老蕭經紀人也說：「老蕭自七月進入密集排練之後，自己都忍不住問我『為什麼只有演高雄場？還只有六場！』」更指出這次的演出真的是演唱會的樂團編制。

被問到即將演出，老蕭有什麼想對哈林喊話，他則笑回：「哈林哥是神仙等級，不需要什麼信心喊話！主要是期待能在哈林哥的帶領之下，很開心的完成這個作品，如果觀眾也都能喜歡這個演出，我們也會更開心！」

▲▼舞台等硬體設備目前已耗資3000萬元 。（圖／耳東劇團提供）

整體舞台由4道對開LED彩幕及1面LED冰屏組成，舞台三面更有7大座「魔塔」和3道可升降的吊橋，隨著場次的變動升降開合，有時是色彩鮮明的天堂大歌廳，有時是充滿金屬感、粗獷的地下音樂工廠。

曾獲多項藝術大獎的影像設計王奕盛表示：「劇本本身跳脫我們一般對於神魔的想像，而且戲劇內容非常詼諧，所以在影像的設計上以邵氏電影和周星馳電影作為設計的參考，再把這個劇本獨有的『人味』和搞笑的元素融入。」《西哈遊記-魔二代再起》將在9月5號至8號於高雄衛武營正式登場，門票於兩廳院售票系統熱賣中。