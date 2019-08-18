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小S一家甜蜜出遊…神基因全曬逆天長腿　驚見「最熟悉陌生人」躲角落！

記者阮巧雯／綜合報導

藝人小S雖然工作忙碌，但仍然不忘花時間陪家人，常常和老公帶著3位千金出遊，每次PO一家5口合照，都會引來網友大讚大女兒Elly和二女兒Lily遺傳媽媽逆天長腿，許老三搞笑模樣，更是深受粉絲喜愛。Elly近日也在IG上傳出遊照，4人開心合照，但許老三卻默默躲在角落，笑翻不少網友。

▲▼小S一家出遊。（圖／翻攝自IG／elephantdee）

▲小S常常一家人出遊。（圖／翻攝自IG／elephantdee）

照片中，小S和大女兒身穿超短褲，秀出纖長美腿，二女兒也不甘示弱，穿著粉色格子裙，美腿程度不輸媽媽和姐姐。小S老公Mike甜蜜摟著她的肩，四人緊緊靠在一起拍照，感情非常好，但仔細一看，怎麼少了許老三，只見她戴著墨鏡，孤獨站在鏡頭最後面，看起來好像路過的遊客一樣。

▲▼小S一家出遊，許老三孤僻躲角落。（圖／翻攝自IG／polarbearelly）

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▲小S和老公還有女兒們合照，許老三卻一人躲角落。（圖／翻攝自IG／polarbearelly）

大女兒也配圖PO文搞笑寫道：「許老三被邊緣。」超逗趣畫面讓不少網友看了笑說：「是因為她太矮嗎」、「哈哈太可愛了吧」、「可是我想看她耶！」但大部分的人還是被這一家美腿神基因抓住目光，都大讚：「一家人腿都太長了吧！」

▲▼小S一家出遊。（圖／翻攝自IG／elephantdee）

▲小S三位女兒都遺傳到媽媽逆天長腿。（圖／翻攝自IG／elephantdee）

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關鍵字

小S, Elly, 許曦文, 許老三

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