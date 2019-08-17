濱崎步出賣舊情小說「翻拍日劇」！　同居社長陷4年秘戀：讓我不惜自我破滅

記者陳芊秀／綜合報導

日本音樂天后濱崎步7月底發表半自傳小說《M我珍愛的人》，公開入行前和Avex會長松浦勝人的舊戀情，轟動娛樂圈，現在自傳確定要翻拍日劇了！她的小說引發正反兩派意見評價，仍擠進排行榜冠軍，目前狂賣13萬本，拍成電視劇會更加掀起話題。

▲濱崎步出版半自傳小說大賣，自曝和Avex會長松浦勝人的舊戀情。（圖／翻攝自IG／濱崎步）

據日媒《Sponichi Annex》報導，濱崎步的小說描述在樂壇的成名過程，同時也告白20年前和松浦勝人的糾葛戀情。她形容對方是「讓我不惜自我破滅，深愛過的一個人」，當年17歲在夜店邂逅，得知男方離婚後更主動告白，雙方相差14歲仍交往同居，不過戀情遭到公司反對，悄悄轉為地下情，並將男方來電設為「M」。

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▲濱崎步和松浦勝人曾爆出緋聞，但是並未證實，直到現在自傳表白：「讓我不惜自我破滅，深愛過的一個人。」（圖／翻攝自日網）

濱崎步初出道時星路不順，經過松浦勝人一手栽培，從美國受訓回來發行單曲爆紅，走上天后之路，但是雙方也因此聚少離多。她1999年目擊男方和一群美女在下榻飯店狂歡，因此深受打擊，兩人4年秘戀就此畫下句點，這段期間來發表的歌曲，包括自己填詞的《M》、《Boys & Girls》、《vogue》、《Far away》、《SEASONS》等，都是暗喻和松浦勝人之間的感情，小說發表後告白夯歌創作內幕，讓歌迷大呼衝擊。

▲濱崎步因松浦勝人星路逆轉爆紅，創作無數夯歌皆與這段秘戀有關。（圖／翻攝自日網）

此外，濱崎步小說雖然備受爭議，也成為文壇話題，出版社幻冬社社長見城徹透露，各家電視台為爭取影視化版權搶破頭，最後是收視戰力最強的朝日電視台取得翻拍權。由於小說登場的人物都是真實存在，翻拍日劇勢必掀起討論，由哪位女演員詮釋音樂天后也受到網友好奇，有人建議「步姐自己演」、「拍成電影版」，該劇預計2020年春季播出。

▲濱崎步夯歌《M》，其實「M」是她和松浦勝人秘戀時，手機設定的代號。（圖／翻攝自日網）