ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡琴笑虧韓國瑜「被煎乾了」！　當面勸李佳芬：要滋潤那條魚

記者翁子涵／台北報導

61歲蔡琴16日起一連3天在TICC舉辦「好新琴」演唱會，節目以音樂曲風編排分成懷舊、電影、民歌及文青等四大段，她身穿金色V領洋裝登台，演唱《等著你回來》、《南屏晚鐘》等，帶領歌迷進入時光機，今晚前總統馬英九、姊姊馬以南、韓國瑜老婆李佳芬、前台中市長胡志強和夫人邵曉鈴、資深媒體人王效蘭都到場聽歌，但蔡琴卻在台上辛辣說：「我放眼望去，現場有潛力的政治家我是看不到的。」

▲蔡琴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡琴今晚在TICC開唱。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

蔡琴今晚開唱堪稱「政星雲集」，她忍不住說：「今天所有電視台派出來都是政治線記者」，介紹到韓國瑜老婆李佳芬時，李佳芬站起來向觀眾示意，沒想到卻被蔡琴指正：「不用站起來啦！就坐著大牌一點」，問到是不是自己買票來的？李佳芬一陣尷尬笑，蔡琴則說：「這也不能說？買蔡琴的票是合法的啊」，接著說：「你們家那條『瑜』還好嗎？他被煎乾了？那妳要滋潤他啊！」

▲李佳芬出席蔡琴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼韓國瑜夫人李佳芬和前總統馬英九都出席蔡琴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九出席蔡琴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

蔡琴日前誇口要邀2020總統候選人來聽演唱會，今晚沒一個到場，蔡琴說：「為什麼要請他們，因為台灣現在最需要的不就是好心情嗎 ？但耳朵也要有福氣，結果那幾個參選人不敢來，不是！是敢不來！」，更埋怨馬英九以前都不來聽她演唱會，下秒接著虧：「怕被說貪污對不對？」妙語如珠逗樂全場。

她這次也獻唱自己從未在演唱會上演唱的早期歌曲《塔裡的女人》，是每每演唱會眾多遴選曲目的遺珠之憾，也挑戰已逝歌手羅文演唱過的經典電影主題曲《明日天涯》，蔡琴坦言：「在挑時歌單很難決定，因為希望唱的每一首歌，每個人都喜歡，很擔心大家意見不一樣。不過後來想想不可能一個作事情討好每個人，所以我得作決定，後來想想，其實不要去想人家喜歡甚麼，而是我要帶給大家甚麼，所以就唱自己最想唱的就對了！」

▲王效蘭出席蔡琴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲資深媒體人王效蘭也到場聽歌。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡琴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼蔡琴在台上妙語如珠。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡琴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

推薦閱讀

快訊／梁靜茹爆婚變首度發聲了！　撇尪護航范范「說溜嘴」：愛妳

快訊／梁靜茹爆婚變首度發聲了！　撇尪護航范范「說溜嘴」：愛妳

ØZI合體小春饒炸粉絲聽跪了！　爆嗆樂壇「一堆小丑爆紅」

ØZI合體小春饒炸粉絲聽跪了！　爆嗆樂壇「一堆小丑爆紅」

ØZI嗨唱一半「破百萬錶噴飛」！　全場嚇翻他卻笑了

ØZI嗨唱一半「破百萬錶噴飛」！　全場嚇翻他卻笑了

茵聲熱戀男友「才幾天就被甩」　怒揭：被閨密搶走了！

茵聲熱戀男友「才幾天就被甩」　怒揭：被閨密搶走了！

快訊／韋禮安正式被前東家提告！　Selina前夫轟：合約極不合理

快訊／韋禮安正式被前東家提告！　Selina前夫轟：合約極不合理

吳思賢熱舞跳太嗨！　低頭一看...褲子破了「胯下被看光」

吳思賢熱舞跳太嗨！　低頭一看...褲子破了「胯下被看光」

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

滯日2天賺156萬理賠金！2.7萬網掀論戰　蔡阿嘎官方公佈「真正獲賠金額」

梁靜茹老公親自出聲了！　被傳離婚一整晚…發洩情緒：開心生活就好

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡琴, 韓國瑜, 馬英九, 李佳芬, 王效蘭, 胡志強

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 尹鈞相接電話趕到　女學生自動脫衣尖叫！陷害主謀疑是「他」
  2. 超閃！蘇菲特納驚喜上台為老公慶生　甜蜜告白：你是我的全世界
  3. 韓女星遭拖行、掐脖！　拍《鬼片》惡夢纏身留後遺症
  4. 羅志祥驚傳膝蓋受傷「韌帶脫離+半月板碎掉」　就醫畫面曝光！
  5. 蔡琴笑虧韓國瑜「被煎乾了」！　當面勸李佳芬：要滋潤那條魚
  6. 滴妹「大眼短髮」童年照曝光！　網一看傻了：根本沒變
  7. 黃曉明遭網譏「中年王子病」　《中餐廳3》當獨裁店長被狂酸…本人回應了！
  8. 麥莉新歌爆藏「離婚真實原因」！　「雷神弟」家人跪求離婚：他們有毒
  9. 《好聲音》選手告白：我喜歡楊丞琳！李榮浩一聽「秒回4字」甜炸
  10. 賴雅妍「中性角色」又+1！帥氣撞球選手迷倒粉絲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366