蔡琴笑虧韓國瑜「被煎乾了」！　當面勸李佳芬：要滋潤那條魚

記者翁子涵／台北報導

61歲蔡琴16日起一連3天在TICC舉辦「好新琴」演唱會，節目以音樂曲風編排分成懷舊、電影、民歌及文青等四大段，她身穿金色V領洋裝登台，演唱《等著你回來》、《南屏晚鐘》等，帶領歌迷進入時光機，今晚前總統馬英九、姊姊馬以南、韓國瑜老婆李佳芬、前台中市長胡志強和夫人邵曉鈴、資深媒體人王效蘭都到場聽歌，但蔡琴卻在台上辛辣說：「我放眼望去，現場有潛力的政治家我是看不到的。」

▲蔡琴今晚在TICC開唱。（圖／記者林敬旻攝）

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蔡琴今晚開唱堪稱「政星雲集」，她忍不住說：「今天所有電視台派出來都是政治線記者」，介紹到韓國瑜老婆李佳芬時，李佳芬站起來向觀眾示意，沒想到卻被蔡琴指正：「不用站起來啦！就坐著大牌一點」，問到是不是自己買票來的？李佳芬一陣尷尬笑，蔡琴則說：「這也不能說？買蔡琴的票是合法的啊」，接著說：「你們家那條『瑜』還好嗎？他被煎乾了？那妳要滋潤他啊！」

▲▼韓國瑜夫人李佳芬和前總統馬英九都出席蔡琴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）



蔡琴日前誇口要邀2020總統候選人來聽演唱會，今晚沒一個到場，蔡琴說：「為什麼要請他們，因為台灣現在最需要的不就是好心情嗎 ？但耳朵也要有福氣，結果那幾個參選人不敢來，不是！是敢不來！」，更埋怨馬英九以前都不來聽她演唱會，下秒接著虧：「怕被說貪污對不對？」妙語如珠逗樂全場。

她這次也獻唱自己從未在演唱會上演唱的早期歌曲《塔裡的女人》，是每每演唱會眾多遴選曲目的遺珠之憾，也挑戰已逝歌手羅文演唱過的經典電影主題曲《明日天涯》，蔡琴坦言：「在挑時歌單很難決定，因為希望唱的每一首歌，每個人都喜歡，很擔心大家意見不一樣。不過後來想想不可能一個作事情討好每個人，所以我得作決定，後來想想，其實不要去想人家喜歡甚麼，而是我要帶給大家甚麼，所以就唱自己最想唱的就對了！」

▲資深媒體人王效蘭也到場聽歌。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼蔡琴在台上妙語如珠。（圖／記者林敬旻攝）