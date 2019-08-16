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X1「16歲成員」金髮造型曝光　粉絲暴動：這瘋了吧！

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce X 101》選出的限定男團「X1」，正如火如荼的準備出道，每名成員依序曝光兩組新照片，然而稍早一位16歲成員染成金髮的新造型曝光，粉絲幾乎陷入瘋狂，甚至有人作勢要把照片裱框，大讚「到底是誰想到要他染金髮的？」

▲X1「16歲成員」金髮造型曝光　粉絲暴動：這瘋了吧！。（圖／翻攝自X1臉書）

▲X1「16歲成員姜敏熙」金髮造型曝光。（圖／翻攝自X1臉書）

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X1昨（15日）深夜公布最新一名成員出道照，頂著全金色的秀髮，還淡淡散發出粉紅色的光澤，搭配雪白肌膚已經粉紅紅唇，讓人乍看差點認不出，他就是今年才16歲，來自SISTAR、MONSTA X同公司的師弟－姜敏熙。

姜敏熙在比賽期間一直都以黑髮亮相，一開始甚至被分到X班的他，是在後期勇於爭取主唱位置，鏡頭逐漸增多，實力也漸漸被認可的成員之一，從沒有進入出道組的他，最終以第10名之姿成為大黑馬，成功入選X1。

▲X1「16歲成員」金髮造型曝光　粉絲暴動：這瘋了吧！。（圖／翻攝自PRODUCE X 101、X1臉書）

▲X1姜敏熙首次染金髮造型。（圖／翻攝自X1臉書）

粉絲看到照片暴動，「這要瘋了！」、「是誰想到要他染金髮的？」、「這張照片拯救我的世界」，還有人搞笑合成畫像，作勢要把照片裱框，寫著「這是一幅名作」，要放在藝術館裡面珍藏！目前X1成員以公開8名新造型，新專輯預計8月27日就會正式販售。

▲X1「16歲成員」金髮造型曝光　粉絲暴動：這瘋了吧！。（圖／翻攝自臉書）

▲粉絲大讚這張照片是名作，應該要裱框。（圖／翻攝自臉書）

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X1, Produce X 101, 姜敏熙, 日韓風

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