尹鈞相點讚「金義聖為香港祈禱」　收到韓方回應⋯官博道歉關站

記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深藝人金義聖15日在Instagram為香港祈禱，引起軒然大波，就連演員尹鈞相也為該則貼文點讚，沒想到，他此舉引起微博網友不滿，要求他道歉，「尹鈞相吧官博」更在第一時間出面表示「我吧管理組經過研究依舊決定無期限關閉，並再次表達堅決維護一個中國的原則」，不僅如此，他所主演的戲劇中字也停止更新，因IG點讚金義聖，掀起粉絲抗議行動。

▲尹鈞相點讚了金義聖的貼文，現已取消。（圖／翻攝自IG）



尹鈞相2015年出演戲劇《六龍飛天》結識金義聖，他昨日也點讚了金義聖在IG發文「香港自由、為香港祈禱」的貼文，不料，此舉被許多網友攻陷IG「對你很失望」、「關心一下自己國家的事吧」、「管好韓國和朝鮮啦」。就連「尹鈞相吧官博」也在第一時間向韓方要求一個說話，對此，公司回應「演員點讚相關，僅由於朋友關係點讚IG團片like，不代表任何政治立場，現已取消相關點讚。」

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▲▼尹鈞相吧官博、鳳凰天使皆不再更新他的相關作品以及資訊。（圖／翻攝自微博）



除了要求經紀公司給答案，「尹鈞相吧官博」也決定關站，發文致歉「感謝在此期間支持我們的粉絲，對此給大家帶來的不便，我們深表歉意！」而中字網站「鳳凰天使TSKS」也跟進決定停止更新他目前主演的戲劇《臨時制先生》資訊，風波延燒。