梁靜茹婚變2個月前早洩「感情內幕」！　脫口1句話讓全場傻住

記者李玟儀／綜合報導

歌手梁靜茹近日驚傳9年婚姻觸礁，外傳主因是老公Tony（趙元同）出軌導致，不過他已澄清「沒有這件事情」。不過有些蛛絲馬跡仍顯露出夫妻間的互動有異狀，在7月回馬來西亞宣傳新專輯時，隻字不提老公，也不允許媒體提問老公、兒子相關問題。

▲梁靜茹爆離婚。（圖／翻攝自微博／梁靜茹）

請繼續往下閱讀...

據馬來西亞媒體《中國報》報導，梁靜茹7月回大馬宣傳時，台灣經紀公司對訪問內容嚴加控管，當記者提及可以兼顧事業、美滿家庭、可愛兒子，她是不是就像新歌《完整的我》一樣是「最完整」的狀態，但她當下的回答卻很耐人尋味。

當時梁靜茹笑了笑，「外在看到的往往也不是你們看到的樣子啊...。」看現場媒體露出困惑表情，她隨即補一句：「所以這就是一種距離之美啦！」如今在婚變消息傳開後，再回頭看當時的回答，不免引人聯想是否話中有話。

▲Tony回應跟梁靜茹離婚傳聞。（圖／翻攝自Tony臉書）

梁靜茹在2010年跟Tony結婚，育有1個今年5歲的兒子，平時雖然不常公開秀恩愛，但婚姻維持至今也已經9年。未料，外傳Tony2年前疑似跟女網紅搞曖昧，被梁靜茹發現，後來雖然和好，但仍種下日後婚姻亮紅燈的因。

對於種種爆料，Tony在15日晚間回覆《ETtoday星光雲》，澄清沒有離婚也沒有劈腿，語氣疲累，「我真的很想知道是誰爆料的，希望他可以出來講。」他疑似因心情不佳，晚間在臉書放話「今晚要跑50公里」發洩情緒，稍晚又發文：「感謝大家的關心，真的沒什麼大事。開心過生活就好。」