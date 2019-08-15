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范瑋琪爆2年前已知「討論離婚」　梁靜茹經紀公司給答案了！

圖文／鏡週刊

梁靜茹今（15日）驚傳與結縭9年的老公Tony趙元同簽字離婚，對此，梁靜茹經紀公司高層斬釘截鐵說：「沒離婚！」反而是好友范瑋琪經紀人在第一時間透露，范范2年前就已知情，直指梁靜茹與Tony當時就已討論離婚事宜，但不清楚後續簽字與否。

梁靜茹婚姻動向受注目。（翻攝自梁靜茹臉書）

梁靜茹與趙元同傳離婚，偷吃消息從四面八方火速蔓延，有指Tony 2年前，疑與女網紅曖昧，遭梁靜茹發現後才情斷，梁靜茹傷心欲絕，仍決定原諒老公。

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9年前，梁靜茹在菲律賓長灘島風光嫁給趙元同，今年初，兩人赴馬爾地夫度假，慶祝結婚9週年紀念，夫妻倆感情看似緊密，之前，梁靜茹推出新專輯《我好嗎？-太陽如常升起》，Tony常在微博轉發專輯訊息，梁靜茹笑說：「他說好聽，每一張都這樣。」

范瑋琪兩年前即知梁靜茹婚姻出狀況。（翻攝自范瑋琪臉書）

兩人婚姻看似貌合神離，梁靜茹閨密范瑋琪被指早知情，梁靜茹與范瑋琪因出道時間相近，且都升格當媽媽，兩家人常相約吃飯，2年前，兩人還合唱〈最好的安排〉，對照起范瑋琪所言的時間點，剛好與梁靜茹與Tony傳婚變的時刻，不謀而和。


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