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與粉絲一夜情、約砲女星　醜聞連環爆…黃子恆患恐慌症！

記者傅家妤／綜合報導

港星黃子恆2018年底先被爆出與大陸女粉絲發生一夜情關係，隨後還被爆出曾向女星約砲，被拒絕後還爆粗口大罵對方，形象受到重挫，導致工作量驟減，消失在螢光幕前，近來重新回到工作崗位，日前受訪時突透露自己患上恐慌症，日前還因呼吸困難送醫，身體狀況讓人擔心。

▲▼黃子恆。（圖／翻攝自微博／黃子恆）

▲黃子恆先前被爆出負面新聞，導致形象受損。（圖／翻攝自微博／黃子恆）

黃子恆日前在IG上發文透露，自己近幾個月，身心健康都出現了問題，甚至一度在睡覺期間，出現呼吸困難的狀況，不得不叫救護車送急診，「這時37年來感覺最接近死亡的以此，期（之）後只好開始服用鎮定劑舒緩。」而這次瀕臨生死邊緣的經驗，也讓他非常感慨，稱與大家一樣，希望能健康快樂就好，而他也為此改變了生活方式，「我相信健康飲食，做做運動，流流汗或到郊外走走，會比藥物更有療效。」

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▲黃子恆。（圖／翻攝自IG／黃子恆）

▲黃子恆發文。（圖／翻攝自IG／黃子恆）

不過黃子恆並未在發文中透露，自己患上了什麼病，直到15日他出席新劇的宣傳活動，接受採訪時才透露，自己患上了恐慌症。根據《香港01》報導，黃子恆稱自己在2、3月份時，發現自己容易頭暈，嚴重時甚至還會出現暈倒、休克的狀況，不過隔天又沒事了，所以他一直沒有去看醫生。

▲黃子恆。（圖／翻攝自IG／黃子恆）

▲黃子恆。（圖／翻攝自IG／黃子恆）

▲黃子恆在新劇中飾演為了榮華富貴，拋棄棄子的渣男「陳世美」。（圖／翻攝自IG／黃子恆）

直到近日呼吸困難送醫，黃子恆才被確診患上恐慌症，需要定期吃藥，目前正在接受治療中，雖然身體出了問題，但他還是堅持要繼續工作，「沒得工作，病情可能會更嚴重，加上工作的話可以見更多人，而且可以投入角色，忘掉一些現實中的事情，雖然是在逃避，但是也沒辦法。」他說這次患病的主要原因，可能是因為長期承受壓力所致，今後也會特別注意，盡力去改善。

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