記者蔡琛儀／台北報導

鄭怡出道40年，在移居加拿大15年後，重拾最愛的麥克風，加盟阿爾發音樂，除了發行睽違26年最新專輯《記得》，今更公布好消息，將在11月16日於台北國際會議中心大會堂（TICC），舉辦個人首場大型演唱會「記得想飛」，她之所以舉辦這場演唱會，始之於年初整理老家時，發現了父親珍藏的一箱老相簿和剪報。

▲鄭怡將舉辦首場大型演唱會。（圖／阿爾發提供）

她當年是台大學霸，決定進入歌壇掀起家庭革命，家裡希望她安穩念完大學，還安排她出國深造，公務員父親第一個跳出來反對她唱歌，爸爸認為她成績優異且當時也已考上托福，只等著拿到畢業證書，就可出國留學。

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此外親友也紛紛跳出來勸退她，但牡羊座的鄭怡，滿腔衝勁和不服輸的勇氣，主動開家庭會議表示，一年內一定交出漂亮的歌壇成績單，而她果真沒有讓大家失望，出道曲《微風往事》登上冠軍、首張個人專輯《小雨來的正是時候》更蟬聯13週歌曲排行榜冠軍。



直到今年她返台整理老家時，發現一大箱父親珍藏的舊照片，竟然全是她原本以為不見的歷史畫面，第一場參加歌唱比賽的矬照、進入歌壇的剪報等都保存極好，她才發現當年最反對自己的父親，卻也是最支持她的頭號粉絲，這份滿滿的愛和回憶珍藏了40年，讓鄭怡燃起開唱的動力，希望藉由這場有重量的演唱會，讓父親、家人和歌迷朋友都感到驕傲。購票洽年代。