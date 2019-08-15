ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭怡放棄留學出道遭家人反對　多年後回老家...一箱物品逼哭她！

記者蔡琛儀／台北報導

鄭怡出道40年，在移居加拿大15年後，重拾最愛的麥克風，加盟阿爾發音樂，除了發行睽違26年最新專輯《記得》，今更公布好消息，將在11月16日於台北國際會議中心大會堂（TICC），舉辦個人首場大型演唱會「記得想飛」，她之所以舉辦這場演唱會，始之於年初整理老家時，發現了父親珍藏的一箱老相簿和剪報。

▲▼鄭怡。（圖／阿爾發提供）

▲鄭怡將舉辦首場大型演唱會。（圖／阿爾發提供）

她當年是台大學霸，決定進入歌壇掀起家庭革命，家裡希望她安穩念完大學，還安排她出國深造，公務員父親第一個跳出來反對她唱歌，爸爸認為她成績優異且當時也已考上托福，只等著拿到畢業證書，就可出國留學。

請繼續往下閱讀...

此外親友也紛紛跳出來勸退她，但牡羊座的鄭怡，滿腔衝勁和不服輸的勇氣，主動開家庭會議表示，一年內一定交出漂亮的歌壇成績單，而她果真沒有讓大家失望，出道曲《微風往事》登上冠軍、首張個人專輯《小雨來的正是時候》更蟬聯13週歌曲排行榜冠軍。

直到今年她返台整理老家時，發現一大箱父親珍藏的舊照片，竟然全是她原本以為不見的歷史畫面，第一場參加歌唱比賽的矬照、進入歌壇的剪報等都保存極好，她才發現當年最反對自己的父親，卻也是最支持她的頭號粉絲，這份滿滿的愛和回憶珍藏了40年，讓鄭怡燃起開唱的動力，希望藉由這場有重量的演唱會，讓父親、家人和歌迷朋友都感到驕傲。購票洽年代。

推薦閱讀

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

梁靜茹驚傳離婚！　老公Tony遭爆「有外遇」回應了

梁靜茹驚傳離婚！　老公Tony遭爆「有外遇」回應了

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了

「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了

CPR安妮原型是15歲少女屍！　溺死卻「面帶微笑」…恐怖傳說藏139年

CPR安妮原型是15歲少女屍！　溺死卻「面帶微笑」…恐怖傳說藏139年

2019下半年「運氣特別順星座」前3名！　第2名戀愛運強脫單機會來了

2019下半年「運氣特別順星座」前3名！　第2名戀愛運強脫單機會來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

梁靜茹驚傳離婚！　老公Tony遭爆「有外遇」回應了

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭怡

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《權力遊戲》女星爆「小孩被政府綁架」！　泣訴：半夜12點闖進家門帶走
  2. 新人女歌手被封「小陳綺貞」　靠DIY月入7萬元
  3. 李現被挖戀愛證據「疑跟同劇女星交往」　女方在他生日發文：I love you
  4. 「高校女神」許維芳環島淨灘　粉絲激動揪團：一起！
  5. 松山研一錄音室大叫⋯下場GG了！　早乙女太一遭搶台詞
  6. 邵雨薇全身薄紗「紅色內衣全露」辣翻！「內褲裸男突衝出」她嚇壞遮眼
  7. 范瑋琪爆2年前已知「討論離婚」　梁靜茹經紀公司給答案了！
  8. 與粉絲一夜情、約砲女星　醜聞連環爆…黃子恆患恐慌症！
  9. 舒子晨瀏海回來了！　新髮型很「良家婦女」網醉了
  10. 任達華傷後復工！　現身談遇刺事件「過去就過去了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366