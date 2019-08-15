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梁靜茹6月陪老公露營全家同框！　爆婚變「外在往往不是你們看到的樣子」

記者陳芊秀／綜合報導

歌手梁靜茹15日被爆婚變，和富商老公趙元同（Tony）9年婚姻早已簽字離婚，對此經紀人回應「藝人私事不予回應，謝謝關心。」引發外界議論。她結婚後鮮少高調曬恩愛，老公6月曬過一家三口合照，沒想到婚姻傳出生變，除了受到各界關注，日前受訪的回應也引發好奇。

▲▼梁靜茹爆婚變，7月受訪時曾說：「外在看到的往往也不是你們看到的樣子。」（圖／翻攝自臉書）

▲梁靜茹爆婚變，7月受訪時曾說：「外在看到的往往也不是你們看到的樣子。」（圖／翻攝自臉書）

據馬來西亞媒體《中國報》報導，梁靜茹7月回馬來西亞宣傳新專輯時，經紀公司已經列名不准提問有關老公等私人問題，當她被問到目前有美滿家庭，是否算是很完整的自己，則意有所指地回應：「外在看到的往往也不是你們看到的樣子啊。」

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梁靜茹的臉書近年鮮少更新夫妻甜照，2017年曬過自己站在舞台上，老公和兒子在舞台後來應援的模樣，一家三口台上另類合體，被大讚場面溫馨。她這2年來除了宣傳巡演、新歌發表，再者就是更新和兒子小旅行，6月老公曾曬過一家三口在外頭露營，她在鏡頭前戴墨鏡露出淺淺微笑，已經難得曬出合照，沒想到隔2個月後爆出簽字離婚，震驚大批粉絲。

▲▼梁靜茹爆婚變，7月受訪時曾說：「外在看到的往往也不是你們看到的樣子。」（圖／翻攝自臉書）

▲梁靜茹2017年曬舞台照，身後老公孩子默默守候，畫面溫馨。（圖／翻攝自臉書／梁靜茹）

▲▼ 梁靜茹。（圖／翻攝臉書）

▲梁靜茹一家三口6月曾外出露營。（圖／翻攝自臉書／趙元同）

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