李小龍之女再爆氣！怒嗆昆汀塔倫提諾：你可以閉嘴了

記者林映妤／綜合報導

導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）新片《從前，有個好萊塢》對於如何描述已故武打巨星李小龍產生爭議，昆汀近日首次回應，「李小龍就是個傲慢的人。」對此李小龍之女李香凝再度爆氣，對外媒《Variety》直言：「他真的可以閉嘴了！這樣對我們來說都好！」

《從前，有個好萊塢》中，李小龍出言不遜，稱可以把拳王阿里打成殘廢，最後被布萊德彼特（Brad Pitt）飾演的替身演員克里夫布茲痛扁，摔到車上凹一個大洞。李香凝坦言看完電影內心非常不舒服，「我坐在戲院裡，聽著觀眾們一起嘲笑我父親，實在令人難受。電影將他表現得非常愛吹噓，並挑釁布萊德彼特，但他的為人作風並非如此。」

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▲昆汀塔倫提諾與飾演李小龍的邁克瑪赫。（圖／翻攝自Variety）

然而昆汀12日打破沉默，認為李小龍就是個傲慢的人，「他說話的方式，我並沒有做更多誇飾，我聽過他就是這麼說話。如果有人說『他從沒說過他能打掛穆罕默德阿里』，嗯，他確實說過，明白嗎？而且不只是他說過，他的妻子Linda Lee，在我讀過的第一本傳記，由她所寫的傳記裡也說過，她絕對有這麼說。」

聽到昆汀完全沒有道歉之意，李香凝又被點燃怒火，「他真的可以閉嘴了！這對我們來說都好！或許他可以道歉，也或者可以說『我不太清楚李小龍是個怎樣的人，我只是在電影中這麼描述，但那不能被認為是他的真實性格』。」

李香凝認為昆汀的說法不負責任，「他認為這是事實，另一方面又說這是虛構故事，一意孤行描繪他心中所想的李小龍，他的確也這麼做了，然後再說，『好吧，他就是這樣，但這是一部虛構電影，所以不用擔心』。」大嗆昆汀的言行相當不誠實。

▲李小龍之女李香凝大嗆昆汀塔倫提諾。（圖／美聯社）