ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李小龍之女再爆氣！怒嗆昆汀塔倫提諾：你可以閉嘴了

記者林映妤／綜合報導

導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）新片《從前，有個好萊塢》對於如何描述已故武打巨星李小龍產生爭議，昆汀近日首次回應，「李小龍就是個傲慢的人。」對此李小龍之女李香凝再度爆氣，對外媒《Variety》直言：「他真的可以閉嘴了！這樣對我們來說都好！」

《從前，有個好萊塢》中，李小龍出言不遜，稱可以把拳王阿里打成殘廢，最後被布萊德彼特（Brad Pitt）飾演的替身演員克里夫布茲痛扁，摔到車上凹一個大洞。李香凝坦言看完電影內心非常不舒服，「我坐在戲院裡，聽著觀眾們一起嘲笑我父親，實在令人難受。電影將他表現得非常愛吹噓，並挑釁布萊德彼特，但他的為人作風並非如此。」

▲▼李小龍之女李香凝大嗆昆汀塔倫提諾。（圖／美聯社）

請繼續往下閱讀...

▲昆汀塔倫提諾與飾演李小龍的邁克瑪赫。（圖／翻攝自Variety）

然而昆汀12日打破沉默，認為李小龍就是個傲慢的人，「他說話的方式，我並沒有做更多誇飾，我聽過他就是這麼說話。如果有人說『他從沒說過他能打掛穆罕默德阿里』，嗯，他確實說過，明白嗎？而且不只是他說過，他的妻子Linda Lee，在我讀過的第一本傳記，由她所寫的傳記裡也說過，她絕對有這麼說。」

聽到昆汀完全沒有道歉之意，李香凝又被點燃怒火，「他真的可以閉嘴了！這對我們來說都好！或許他可以道歉，也或者可以說『我不太清楚李小龍是個怎樣的人，我只是在電影中這麼描述，但那不能被認為是他的真實性格』。」

李香凝認為昆汀的說法不負責任，「他認為這是事實，另一方面又說這是虛構故事，一意孤行描繪他心中所想的李小龍，他的確也這麼做了，然後再說，『好吧，他就是這樣，但這是一部虛構電影，所以不用擔心』。」大嗆昆汀的言行相當不誠實。

▲▼李小龍之女李香凝大嗆昆汀塔倫提諾。（圖／美聯社）

▲李小龍之女李香凝大嗆昆汀塔倫提諾。（圖／美聯社）

推薦閱讀

雷神索爾4《Thor：Love and Thunder》劇本完成！明年初確定開拍

雷神索爾4《Thor：Love and Thunder》劇本完成！明年初確定開拍

獨家／藤井樹《我們不結婚，好嗎》翻拍電影！男女主角曝光「曾入圍金馬」

獨家／藤井樹《我們不結婚，好嗎》翻拍電影！男女主角曝光「曾入圍金馬」

安潔莉娜裘莉《永恆族》形象照曝光！金色盔甲美翻「風格超華麗」

安潔莉娜裘莉《永恆族》形象照曝光！金色盔甲美翻「風格超華麗」

昆汀打破沉默！首回應「侮辱李小龍爭議」：他就是個傲慢的人

昆汀打破沉默！首回應「侮辱李小龍爭議」：他就是個傲慢的人

衰搶匪VS.肖查某！《深夜加油站遇見抓狂衰事》離奇神展開

衰搶匪VS.肖查某！《深夜加油站遇見抓狂衰事》離奇神展開

影／新版小婦人《她們》首預告！台詞引爆女力「觀眾看哭了」

影／新版小婦人《她們》首預告！台詞引爆女力「觀眾看哭了」

《黑袍糾察隊》好評激推！破紀錄成為亞馬遜「評價、點擊最高」影集

《黑袍糾察隊》好評激推！破紀錄成為亞馬遜「評價、點擊最高」影集

影／《返校》正式預告中元節發布！揭密師生戀、鬼差驚悚現身

影／《返校》正式預告中元節發布！揭密師生戀、鬼差驚悚現身

橫跨漫威、DC的男人！《水行俠》、《驚奇隊長》男星加入《噤界2》

橫跨漫威、DC的男人！《水行俠》、《驚奇隊長》男星加入《噤界2》

《玩命關頭：特別行動》全台3.32億！台、美蟬聯雙周票房冠軍

《玩命關頭：特別行動》全台3.32億！台、美蟬聯雙周票房冠軍

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

梁靜茹驚傳離婚！　老公Tony遭爆「有外遇」回應了

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

從前，有個好萊塢, 昆汀塔倫提諾, 李小龍

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 全台最強！這群人破「300萬訂閱」　董仔宣布：開個人頻道
  2. 台大女星放棄留學出道遭家人反對　多年後回老家...一箱物品逼哭她！
  3. 片寄涼太《乘浪之約》配音調情羞笑場！親口公開理想型
  4. 焦糖陳嘉行「以為兒童台好賺」　轉戰餐飲4年：人生終於有存款
  5. 住飯店半夜「好兄弟」來敲門　曾子余嚇到緊抱男星入睡
  6. 茵聲熱戀男友「才幾天就被甩」　怒揭：被閨密搶走了！
  7. 鄭爽男友脫口「明天求婚！」　親曝結婚計劃
  8. 男模爆凱蒂佩芮「性騷擾」當眾脫褲露鳥　同行嗆說謊狠酸：刷存在感！
  9. 曾國城手握五節目主持棒淡定看金鐘　巴鈺大喊：我想得！
  10. 鳳小岳親自下廚「徒手摸熱鍋」全為她　下一秒竟立馬出糗！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366