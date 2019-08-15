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鳳小岳親自下廚「徒手摸熱鍋」全為家家　下一秒竟立馬出糗！

記者蔡琛儀／台北報導

家家將於9月7日在台北國際會議中心舉辦「House Party在家裡」演唱會，日前家家特地邀請明星、網紅來她家，一起拍攝放鬆享受「在家裡」的vlog，首集邀請到鳳小岳來做可麗餅，除了做下午茶，鳳小岳也誠意十足自帶吉他來幫家家伴奏，2人一彈一唱《家家酒》 。

▲▼ 家家,鳳小岳。（圖／相信音樂提供）

▲家家和鳳小岳一起做可麗餅。（圖／相信音樂提供）

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鳳小岳一現身就開口說：「家家，好久不見！」家家大笑問：「我們有見過嗎？」鳳小岳回憶曾經看過家家的演出，也表示電台上到處都聽得到家家的歌，「她的聲音就是很好，就是要來唱歌給大家聽的一個人。」直讚家家是天生歌手，也表示先前自己都在拍戲，沒機會和家家合作，直到這次做菜才終於遇到家家。

家家和鳳小岳下廚過程默契十足，鳳小岳更大展「赤掌探鍋」的絕技，直接用手指摸煎鍋的邊緣測試熱度，man味十足，讓家家驚呼：「天啊！你用手去摸喔！」鳳小岳還小露一手翻鍋技巧，只是當可麗餅即將完成時，家家突然喊：「我們沒有放鹽！」鳳小岳當場傻眼，幸好味道一樣美味。

▲▼ 家家,鳳小岳。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 家家和「欸你這週要幹嘛」一起合拍vlog。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 家家,鳳小岳。（圖／相信音樂提供）

鳳小岳笑說，這道可麗餅其實是他每天早上會做給兒子吃的早餐，放料比例隨性，唯一要注意的是麵糊不要做太多，「我都以為自己可以吃很多張，其實只能吃一兩張餅皮。」他也說和家家聊聊天、做做飯很開心，問鳳小岳平時「在家裡」做什麼事情最放鬆，他表示會自己彈彈吉他，玩一些簡單的旋律就很有趣。

而第二集則邀請到「欸你這週要幹嘛」來家裡開趴，他們分享平時在鄉下家裡會找一大群親戚舉辦「封街烤肉」，而「欸你這週要幹嘛」也反問家家平時會不會去KTV唱自己的歌，家家笑說：「不會，每次去KTV大家就會拱你唱自己的歌，我就會想要收費！」他們其實也是家家的粉絲，早就把新歌《House Party》背得滾瓜爛熟，成員老吳更是自封「中和ØZI」，眾人當場要求他和家家合唱，逗得家家哈哈大笑，家家也熱情邀約他們去看演唱會，門票持續熱賣中，購票至拓元售票系統。

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