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傑森摩莫亞「遭警方逮補照片」曝光　網哭《水行俠2》bye了！現場人士曝真相

記者洪文／綜合報導

「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）仍在夏威夷毛納基山（Mauna Kea）參與示威活動，阻止建造「30公尺望遠鏡」（Thirty Meter Telescope，簡稱TMT）破壞環境。他才放話工程不停止的話，恐怕《水行俠2》（Aquaman 2）無法拍攝了，不到一個禮拜「被逮補的照片」便在網路流出，讓不少粉絲相當緊張，擔心《水行俠2》真的Bye了。

▲▼「水行俠」傑森摩莫亞「遭到警方逮補照片」曝光。（圖／翻攝自推特）

▲「水行俠」傑森摩莫亞「遭到警方逮補照片」曝光。（圖／翻攝自推特）

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照片中，傑森摩莫亞在示威活動中，被4個穿著制服的警察銬上手銬。照片引發許多粉絲緊張，後來現場人士透露真相：「這是傑森摩莫亞自願上銬的，因為他喜歡跟粉絲一起玩，當地警察想要合影，所以他故意擺出讓警方逮補他的動作，實際上他並沒有遭到逮補。」另有網友表示：「警察也是夏威夷人，他們心中也是反對建造TMT的。」

▲▼「水行俠」傑森摩莫亞抗議TMT現場相當和平。（圖／翻攝自Instagram／傑森摩莫亞）

▲「水行俠」傑森摩莫亞為家園抗議。（圖／翻攝自Instagram／傑森摩莫亞）

傑森摩莫亞參與示威行動登上國際版面之後，DC電影《正義聯盟》當中的「閃電俠」伊薩米勒（Ezra Miller）特別到現場聲援他，兩人也在現場合照留念。此外，巨石強森日前也在節目中支持這項示威活動。

▲▼「水行俠」傑森摩莫亞抗議TMT，「閃電俠」伊薩米勒到場聲援。（圖／翻攝自Instagram／傑森摩莫亞）

▲「水行俠」傑森摩莫亞抗議TMT，「閃電俠」伊薩米勒到場聲援。（圖／翻攝自Instagram／傑森摩莫亞）

事實上，傑森摩莫亞前一陣子在Instagram張貼「30公尺望遠鏡」（TMT）工程的照片，文章一開始便大罵髒話，指稱TMT增大4倍了，「對不起華納兄弟，《水行俠2》沒辦法拍了，因為傑森為了阻止他們破壞大自然，被推土機輾過去了。」他後來強調只是玩笑，「這沒有發生，不過我們不會讓你再做任何行動了，適可而止，去別的地方重建，這張照片是望遠鏡建造的樣子，TMT將增大4倍，我們必須保護我們的山，免於進一步遭到褻瀆。」

▲▼「水行俠」傑森摩莫亞反對夏威夷大島的毛納基山（Mauna Kea）建造「30公尺望遠鏡」（TMT）。（圖／翻攝自傑森摩莫亞Instagram）

▲「水行俠」傑森摩莫亞反對建造「30公尺望遠鏡」（TMT）。（圖／翻攝自Instagram／傑森摩莫亞）

夏威夷大島的毛納基山為當地人的聖山，同時也是全球天文學家觀測星空的聖地，美國、印度、日本、中國大陸及加拿大出資14億美金建造「30公尺望遠鏡」，2014年動工至今，不斷受到當地居民抗議，使得計畫遲遲無法如期完工。

《水行俠2》尚未確定上映日期，外界普遍認為該片將在2022年12月16日上映。

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毛納基山, Mauna Kea, 水行俠, 傑森摩莫亞, TMT, 30公尺望遠鏡

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