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二伯買不到乖乖悠遊卡難過！　蔡阿嘎疼妻親出手「20元成本價GET」

記者張筱涵／綜合報導

近幾年因應人人手中幾乎都有一張悠遊卡，廠商絞盡腦汁狂推特殊造型吸引民眾購買，最近就推出了「乖乖造型悠遊卡」讓大家瘋狂搶購。可惜的是數量少外，買到的人還在拍賣上高價販售，使大部分想買的人都買不到，二伯就是其中之一！

▲蔡阿嘎剛結束員工旅遊。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎剛結束員工旅遊。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

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蔡阿嘎帶員工去廣島員工旅遊回台後，聽見二伯有些失落地說：「乖乖悠遊卡好可愛，可是買不到了，網路賣超貴！」發揮平常想哏的腦力很快就想出辦法，馬上就說要親自做給心愛的老婆：「蛤？很難嗎？我做給你！」

成品曝光後，蔡阿嘎拿著真正的乖乖背後貼上悠遊卡，而且還實際將鑰匙穿過零食包裝袋，大力稱讚：「20元乖乖+膠帶貼上悠遊卡，就搞定了啊！美觀大方不怕搞丟，肚子餓還可以拿出來吃喔！」網友看了都忍不住笑了出來，且稱讚他的腦筋真的動得很快「這才是經濟又實惠」、「餓的時候 還可以吃」。

▲蔡阿嘎剛結束員工旅遊。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎剛結束員工旅遊。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎自製20元乖乖悠遊卡。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

其中還有粉絲分享為了買到乖乖造型悠遊卡排到凌晨，也有人跑了10幾家便利商店都沒能買到，幾家歡樂幾家愁的狀況下，蔡阿嘎樂觀分享這個辦法博君一笑相當逗趣。

▲蔡阿嘎剛結束員工旅遊。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎剛結束員工旅遊。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲粉絲在貼文下分享心得。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

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蔡阿嘎, 二伯, 乖乖悠遊卡

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