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饒舌歌手ASAP Rocky被陌生人尾隨…「出手自衛」遭判刑　川普怒嗆：不公平對待！

記者阮巧雯／綜合報導

30歲美國饒舌歌手ASAP Rocky（洛基）不但音樂膾炙人口，穿搭更是引領潮流，在世界各地擁有大票粉絲，但近期在瑞典與2位同伴因攻擊他人遭逮，如今判決出爐，被判有罪。

據外媒《BBC》報導，洛基在判決出爐前，已被監禁將近一個月，他的兩名同伴也遭相同判決。法庭表示：「此次攻擊傷人性質沒有相當嚴重，因此不一定要坐牢。」三人都被判緩刑，只要他們在未來2年內的監視期間，都未犯下任何罪行，就能避免坐牢命運。

▲▼美國饒舌歌手ASAP Rocky因攻擊被逮，判決出爐，有罪。（圖／翻攝自IG／asaprocky）

▲ASAP Rocky擁有超高人氣，在世界各地都有大票粉絲。（圖／翻攝自IG／asaprocky）
雖然洛基和同行人員宣稱，因為那兩位陌生人一直在尾隨他們，所以才會出手「自我防衛」，但法庭反駁表示：「你們在那樣的情境下不能算是自我防衛。」並在判決寫道：「被害者倒地時，（三人）對其拳打腳踢，洛基還把被害者摔到地上，並且踩他的手臂。」

▲▼美國饒舌歌手ASAP Rocky因攻擊被逮，判決出爐，有罪。（圖／翻攝自IG／asaprocky）

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▲ASAP Rocky近期因在瑞典攻擊陌生人被逮，判決出爐，有罪。（圖／翻攝自IG／asaprocky）

此事件甚至也引起美國總統川普的注意，試著在洛基被監禁期間解救他，但失敗後憤怒在Twitter發文表示：「還洛基自由！我們為瑞典做了這麼多，但他們並沒有以同樣方式對待我們，瑞典應該先正視他們國家自己真正的犯罪問題！」認為洛基受到不公平對待。

▲▼美國總統川普對ASAP Rocky一事感到不滿發文怒罵。（圖／翻攝自Twitter／Donald J. Trump）

▲美國總統川普對ASAP Rocky一事感到不滿，發文怒罵。（圖／翻攝自Twitter／Donald J. Trump）

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