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麥莉、雷神弟「根本沒交離婚協議書」　知情人士爆還愛對方：有機會復合

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）感情分和10年，婚姻卻短短8個月就玩完，離婚消息震驚粉絲。不過現在卻傳出，麥莉其實還沒交出離婚申請，知情人士爆，他們甚至有復合的可能。

▲麥莉希拉和連恩漢斯沃2018年結為夫妻。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥莉希拉和連恩漢斯沃2018年結為夫妻。（圖／達志影像／美聯社）

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麥莉一度被爆出與女演員凱特林卡特（Kaitlynn Carter）在義大利度假時擁吻。不過兩人真的離婚原因，其實和「第三人」並沒有關係。據悉麥莉和連恩漢斯沃其實在婚後6個月，感情就開始變質。他們為此掙扎了一段時間，並且試圖修補，但仍因聚少離多，以及對事業有不同的想法，最終導致關係疏遠，走向離婚的結局。

▲▼連恩漢斯沃、麥莉。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

麥莉和連恩漢斯沃已經分開，但被爆其實還沒交出離婚協議書。（圖／翻攝自連恩漢斯沃IG）

麥莉在離婚消息曝光後，發IG暗指一切都是「自然的過程」，連恩漢斯沃則表示「我只希望她健康快樂」。根據外媒《Daily Mail》報導，麥莉其實還沒有交出離婚申請，知情人士透露：「他們都同意以現階段來說分開更好，但不代表他們的關係已經結束了。」

▲▼連恩漢斯沃、麥莉。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

▲知情人士爆麥莉和連恩漢斯沃「深愛著彼此」。（圖／翻攝自連恩漢斯沃IG）

麥莉和連恩漢斯沃分分合合10年，兩人2012年首度訂婚，但於隔年取消婚約。兩人在2016年復合，並於2018年底正式結婚。相關人士透露：「現在也是相同的情境，他們在一起時真的很快樂。麥莉和連恩是真心相愛，大多數朋友都希望他們在一起。」暗示兩人有復合的可能。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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