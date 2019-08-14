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鐵粉媽重病「繳不出學費」上網求捐款　泰勒絲看到⋯掏15萬爽快全付了！

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）以1.85億美元（約新台幣57.8億元），奪下富比世2019年百大名人收入榜冠軍。賺大錢的同時，泰勒絲也一直沒忘記多年來支持她的粉絲，寵粉無極限。先前一位歌迷煩惱繳不出學費，開玩笑的TAG了泰勒絲，沒想到她真的替對方付了12萬台幣。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）出席iHeartRadio頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲得知粉絲經濟陷入困境，爽快掏出15萬幫她付學費，。（圖／達志影像／美聯社）

泰勒絲鐵粉Ayesha日前在社群網站說向朋友們報告，因為繳不出學費可能得休學，雖然很不願意走到這一步，但因為真的無法負擔起學費和租金，且政府貸款也不夠。Ayesha甚至提供了自己的帳戶，同時表示：「說實話，我甚至處於無法婉拒好意的窘境。」

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Ayesha也開玩笑的TAG了泰勒絲，並寫道：「泰勒絲，請幫我付學費，找到工作後我會盡快還你。」沒想到她真的收到一則匿名留言，詢問道：「妳需要多少錢呢？抱歉這樣問 :( 」Ayesha當時回覆：「沒事的，我需要五千加幣（約台幣12萬）。我爸爸正在想辦法，雖然對我們家很難熬，但會撐過去的。我打算大學半工半讀，希望事情能有辦法解決。」

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）和蒂芬妮（Tiffany Young）iHeartRadio頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲得知粉絲經濟陷入困境，爽快掏出15萬幫她付學費，。（圖／達志影像／美聯社）

不久後，Ayesha就收到來自泰勒絲團隊約台幣15萬的款項，更收到偶像的留言寫道：「Ayesha，繼續讀書吧，女孩我愛妳！泰勒絲。」Ayesha這時才恍然大悟，原來當時發匿名訊息給她的，就是泰勒絲本人，不僅給了Ayesha需要的金額，甚至還更多。

Ayesha感謝的表示，因為媽媽有慢性腎衰竭，這對家中經濟造成很大的負擔，但因為泰勒絲，家中終於可以喘一口氣，「我永遠無法回報她帶給我的愛與善良。」Ayesha的爸爸也開心地說，要把泰勒絲的照片貼滿全家。

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