韓媒大讚：台灣音樂熱浪席捲！　「這4組樂團」獲好評

▲董事長樂團合作草屯囝仔。（圖／新視紀整合行銷提供）

記者關韶文／台北報導

董事長樂團、八十八顆芭樂籽、美秀集團、草屯囝仔上周末在文化部影視及流行音樂產業局邀請下參加韓國仁川音樂節，南韓媒體更以「來自臺灣樂團音樂熱浪席捲韓國」來形容此次演出的成功。

仁川音樂節正逢韓國夏天的最熱天「末伏」，雖然天氣酷熱但歌迷熱情不減。董事長樂團與草屯囝仔的合作演出，融合搖滾與嘻哈，震撼韓國歌迷，現場民眾跟著節奏搖擺，好不熱鬧。草屯囝仔表示，「以前最遠只到金門、澎湖，這是第一次出國表演，感覺很興奮，站在舞台上，音樂零距離。」

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董事長樂團也用說唱介紹台灣美食，包括珍珠奶茶、蚵仔煎、臭豆腐、牛肉麵等等，主唱吉董大讚臺灣美食都很「delicious」，台下韓國粉絲也熱情回喊：「yummy！」

▲▼美秀集團、八十八顆芭樂籽輪番演出。（圖／新視紀整合行銷提供）

第二次來韓演出的八十八顆芭樂籽，在南韓已累積不少知名度，而獨有的龐克搖滾風格，也為他們圈粉不少在地歌迷，演出結束後，就有韓國歌迷搶著拍照。阿強表示：「臺灣音樂節重氣氛，韓國則是收音很乾淨。」

首次參與國際音樂節演出的美秀集團帶來結合實驗元素的表演，光是介紹自製樂器酷炫2.5就讓歌迷嘖嘖稱奇、掌聲不斷。頂著烈日開唱，吉他手修齊笑說，「雖然被曬到忘了不少英文，但歌迷熱情絕對忘不了！現場更有歌迷準備水槍，隨著音樂噴水，也為現場造不少清涼。」