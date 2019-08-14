不甩與馬俊麟「曖昧餵食片外流」　艾成力挺王瞳：以婚姻為前提守護

記者蔡琛儀／台北報導

87樂團日前推出新輯《霸氣》，新專輯衝出好成績，今年二度全台巡迴開唱，並宣布將在9月舉行「霸氣天地會」全台巡迴開唱，但先前艾成和王瞳鬧出情變風波，以及王瞳介入馬俊麟婚姻疑雲，艾成表示感謝團員們的力挺，「因為大家的默契相挺，讓我們沒有被擊散，相反的我們更加檢視這些年來的相處點滴，原本已認為是習慣的老夫老妻，但走過風雨後，卻找回初衷，再度的擦出新火花。」

▲▼ 87樂團即將展開全新巡演。（圖／樂音唱片提供）

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艾成坦言以前對未來不敢想太多，只想兩人一起走下去，「但現在我更清楚自己要的，一切都具體了，我會守護著王瞳，也感謝她給我鼓勵，為我守候的，很多事情都需要經過考驗才會成長，歷經風雨後，因為真愛無敵，愛可以解決世上的一切難題，我們更加的確定彼此，也會堅定的以婚姻為前提的方向來努力！」

艾成說其實今年的二度開唱，雖然開心粉絲支持，但要求完美的他不想辜負粉絲，重新構思曲目，因此壓力超大，甚至比過去來台參加歌唱比賽還更有壓力，「最近除了歌唱還在忙著兩間新店開張，歌唱與事業兩頭燒，每天幾乎只睡3小時，但這些都是甜蜜的壓力，我很享受開心啦！」

▲▼艾成（中）相當感謝團員的支持。（圖／樂音唱片提供）

而87樂團的《霸氣天地會》巡迴演唱會，自19日起展開北中南等地開唱，16日於Indievox售票網開賣，此次巡演他們更邀請新加坡搖滾樂團「天地會」合作演出。