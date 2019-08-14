主播陳雅琳香港遭「催淚彈無預警攻擊」　躲樓梯間哭吐怕到絕望！

記者李玟儀／綜合報導

香港示威活動越演越烈，壹電視主播陳雅琳與團隊赴港進行採訪工作，卻遇到港警施放催淚彈，一行人趕緊躲到附近商業大樓，她在樓梯間克難進行臉書直播，直到街上狀況趨緩才回到戶外，她事後還原當時情況。

▲主播陳雅琳香港採訪。（圖／壹電視提供）

陳雅琳表示，香港警方目前沒有舉牌警告也能直接施放催淚彈，在無預警的狀態下，她及團隊成員每個人都中彈，匆忙躲進商業大樓樓梯間，團隊成員各個受到催淚彈影響，不僅流眼淚、流鼻涕，也出現心跳加速等不適症狀，就算戴了防毒面具也不見得能完全避免。

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等到狀況回穩後，陳雅琳等人步出戶外，在街邊直播時，正好遇到一名在香港工作的台灣男性，對方表示目前香港幾乎失控，港警對民眾除了施放催淚彈，在路上的人群還有可能會遭到警方棍棒攻擊，男子特別呼籲台灣民眾，暫時不要前往香港。

▲陳雅琳團隊香港採訪遇港警施放催淚瓦斯。（圖／翻攝自陳雅琳臉書）

同時陳雅琳也提及尖沙咀彌敦道當天並不在示威抗議的範圍內，但突然有示威者跑來，警方跟過來後強勢地施放催淚彈，導致很多路人受波及，她納悶：「這麼多民眾他們都沒在管的？」男子坦言現在當地狀況真的不樂觀，勸大家沒事別出門。

另外陳雅琳也提到，由於這次採訪危險度極高，陳雅琳也特別從台灣帶了防毒面具、頭盔和記者背心。但記者背心是從電視台拿現成的鎮瀾宮媽祖繞境時印著「PRESS」的記者背心，結果沒效，因為樣式跟香港記者的螢光背心不同，加上口操中文，許多港人會質疑是否是大陸勢力來介入，反而變得危險，一行人只好一再強調「我們台灣來的！台灣來的！」後來發現實在太麻煩了，乾脆脫掉記者背心，但如此一來記者身分無法被辨識，現場的衝鋒陷陣更顯危機處處！

▲主播陳雅琳香港採訪。（圖／壹電視提供）

而這次的採訪工作也讓陳雅琳頗有感觸，她坦言內心有恐懼感，為什麼呢？她說「主要是因為聽不懂粵語，太恐怖了，不知道現場在喊什麼？所以，突然之間，所有群眾往後退的時候，妳會想，啊？發生什麼事呢？狀況不明是最恐怖的！」還好一行人找到願勇敢隨行的翻譯。

此外過程中，還有一種「絕望感」襲上心頭！陳雅琳說，當他們被催淚彈攻擊時，跟所有的路人一樣，全都往前奔逃，看到兩旁商業大樓的門就想躲進去，人都已經感覺快窒息了，但跑到第一棟，眼見香港人直接把大門鎖上；再跑到第二棟，還是當場關起門來，「這真的有點絕望」；還好第三棟的保全把門打開，讓大家得以衝進去樓梯間避難，但一行人仍然在樓梯間又吐又哭的，非常難受，也充分體會到催淚彈下無處可逃的困境。