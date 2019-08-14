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孫生錄影「玩到手麻狂抖」超拼命！　崩潰喊「電視圈不好混」網一面倒狂讚：改觀了

記者潘慧中／綜合報導

「Wackyboys 反骨男孩」孫生個性無厘頭、口無遮攔，無形中引起一些爭議，但他最近參加《綜藝大熱門》的「想早下班要靠智商」單元時，敬業完成各個關卡的表現，讓不少網友為之驚艷：「對你改觀了！」

孫生當天和陳漢典、丫頭和Dora同隊，桌遊、益智解謎樣樣來，到了「離開月球表面」的關卡，只要完成3個指定動作就能獲得5顆星，其中一個是「2手2腳」的動作，他二話不說倒立、掛在陳漢典的肩頭上，即使被對方笑虧是「台鐵代言人」，他也沒有露出不悅的表情。

▲▼孫生「玩到手麻掉狂抖」超拼命！（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

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▲▼孫生玩遊戲一直被虧也不生氣。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼孫生「玩到手麻掉狂抖」超拼命！（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

最後一個則是「2手1腳」的動作，孫生再度倒立，但由於這次困難度提升，丫頭和Dora必須踩在他的手上才能完成動作，他忍不住哀嚎：「啊啊啊丫頭，我的手手！」雙手已經不聽使喚地發抖，但仍堅持聽到工作人員喊過關才敢起身，一起來雙手都麻掉了，他苦笑說：「電視圈不好混。」

▲▼孫生「玩到手麻掉狂抖」超拼命！（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼孫生「玩到手麻掉狂抖」超拼命！（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼孫生「玩到手麻掉狂抖」超拼命！（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲丫頭和Dora踩在孫生手上。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

有網友看完這一集後，在YouTube底下留言表示對孫生改觀了：「一開始沒表現被冷落時也沒有不開心的表情，有一關直接被丫頭嗆也沒生氣，最後逆轉做出貢獻。」不少人隨後也表示認同，大家都誇讚他表現得很好，有別於平常嘻鬧的形象，讓人有耳目一新的感覺。

▲▼孫生「玩到手麻掉狂抖」超拼命！（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼網友看完這集都對孫生改觀了。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼孫生「玩到手麻掉狂抖」超拼命！（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

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孫生, Wackyboys, 反骨男孩

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