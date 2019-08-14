ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吃米其林「掉出腥味衛生紙」！上面沾神秘液體　女星離開被叫住：丟臉爆

記者田暐瑋／綜合報導

在公共場合如果做出尷尬舉動就夠丟臉，更何況還是米其林餐廳！藝人何嘉文和好姊妹到法國旅遊，還安排到米其林餐廳用餐，沒想到還沒踏進餐廳，下半身傳來「一股暖流」，只好用衛生紙暫時擋一擋，就在她苦撐完整場晚餐，滿足地起身走到門口準備離開，卻被服務生叫回去撿東西，一看到自己掉落的東西，讓她瞬間尷尬到想找地洞鑽進去。

何嘉文透露，有次和姊妹淘到法國旅行，其中一天安排到當地米其林餐廳用餐，就在大家穿上美麗洋裝抵達時，她突然感覺到下半身傳來一股暖流，傻眼說：「濕濕的…來了。」到廁所一看，果然是月經報到，她慌亂之下只好先借用朋友的護墊，再用衛生紙墊住，先阻止經血外漏。

▲何嘉文尷尬事蹟。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲何嘉文尷尬事蹟。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

請繼續往下閱讀...

這方法果然有效，何嘉文順利吃完這頓晚餐，只是就在一行人走到門口時，剛剛帶位的服務生突然叫住她們說：「你們有東西掉了！」示意要她回去檢查，結果一回到位子上，驚見一坨沾滿經血的衛生紙掉在位子旁邊，全部人瞬間原地石化。

此時其中一個閨蜜趕緊去拿了乾淨的衛生紙，讓何嘉文包住地上的沾血衛生紙，在其他顧客面前故作鎮定撿起來，讓她尷尬到爆。另名來賓麥若愚則表示，米其林餐廳很注重衛生清潔，會叫她回來撿走而不是協助幫忙丟掉，就是擔心會讓其他客人誤以為是餐廳本身不衛生，接連影響餐廳形象。

▲何嘉文尷尬事蹟。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲何嘉文尷尬事蹟。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

推薦閱讀

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

娜美妹颱風天開頭燈！　「包緊處理」穿這樣長輩全看光…HD透視照太兇

娜美妹颱風天開頭燈！　「包緊處理」穿這樣長輩全看光…HD透視照太兇

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

三餐吃生菜沙拉減肥！　性感女模「爆腸卡死30天」…醫揭後遺症：千萬別試

三餐吃生菜沙拉減肥！　性感女模「爆腸卡死30天」…醫揭後遺症：千萬別試

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

手搖飲集體下跪「背後藏委屈苦衷」！　她翻盤曝不表態後果：這些人全都遭殃

手搖飲集體下跪「背後藏委屈苦衷」！　她翻盤曝不表態後果：這些人全都遭殃

小煜夜戰白肌長髮妹「回家過夜」！　撞臉舊愛張景嵐…半年秒交新歡

小煜夜戰白肌長髮妹「回家過夜」！　撞臉舊愛張景嵐…半年秒交新歡

大眼妹被逼激戰鬼父！　驚曝「她是親生兒子」又愛上姑丈當小三…爸崩潰狂吐

大眼妹被逼激戰鬼父！　驚曝「她是親生兒子」又愛上姑丈當小三…爸崩潰狂吐

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

摔斷假鼻「軟骨衝破肉爆出」！　金老佛爺忍痛拒拿出…崩潰：我不敢面對

摔斷假鼻「軟骨衝破肉爆出」！　金老佛爺忍痛拒拿出…崩潰：我不敢面對

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

歐陽娜娜、王源爆熱戀ing！　「共處6個月」親揭真實關係

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

何嘉文

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《變種人》內部評價出爐！迪士尼很失望「票房賣相差」
  2. 女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭
  3. 「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了
  4. 血汗錢討不回來！徐凱希再控前經紀人：不要再騙人了
  5. 伊能靜現身墾丁南灣！　小米粒暴風成長…她嘆：要狠狠地疼爱她
  6. 抓到男友約玩3P！　女星「被逼收淫片」威脅潑硫酸…半年秒交賓士哥新歡
  7. 吃米其林「掉出腥味衛生紙」！上面沾神秘液體　女星離開被叫住：丟臉爆
  8. 女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰
  9. 館長宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命
  10. 《德魯納》桑切斯親哥是Mad Clown　網驚：一看就是兄弟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366