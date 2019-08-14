吃米其林「掉出腥味衛生紙」！上面沾神秘液體　女星離開被叫住：丟臉爆

記者田暐瑋／綜合報導

在公共場合如果做出尷尬舉動就夠丟臉，更何況還是米其林餐廳！藝人何嘉文和好姊妹到法國旅遊，還安排到米其林餐廳用餐，沒想到還沒踏進餐廳，下半身傳來「一股暖流」，只好用衛生紙暫時擋一擋，就在她苦撐完整場晚餐，滿足地起身走到門口準備離開，卻被服務生叫回去撿東西，一看到自己掉落的東西，讓她瞬間尷尬到想找地洞鑽進去。

何嘉文透露，有次和姊妹淘到法國旅行，其中一天安排到當地米其林餐廳用餐，就在大家穿上美麗洋裝抵達時，她突然感覺到下半身傳來一股暖流，傻眼說：「濕濕的…來了。」到廁所一看，果然是月經報到，她慌亂之下只好先借用朋友的護墊，再用衛生紙墊住，先阻止經血外漏。

▲何嘉文尷尬事蹟。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）



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這方法果然有效，何嘉文順利吃完這頓晚餐，只是就在一行人走到門口時，剛剛帶位的服務生突然叫住她們說：「你們有東西掉了！」示意要她回去檢查，結果一回到位子上，驚見一坨沾滿經血的衛生紙掉在位子旁邊，全部人瞬間原地石化。

此時其中一個閨蜜趕緊去拿了乾淨的衛生紙，讓何嘉文包住地上的沾血衛生紙，在其他顧客面前故作鎮定撿起來，讓她尷尬到爆。另名來賓麥若愚則表示，米其林餐廳很注重衛生清潔，會叫她回來撿走而不是協助幫忙丟掉，就是擔心會讓其他客人誤以為是餐廳本身不衛生，接連影響餐廳形象。

▲何嘉文尷尬事蹟。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）