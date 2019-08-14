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參加告別式「站在別家公祭正門斜對面」煞到！　閃亮亮：好想死…友衝他家嚇傻

記者潘慧中／綜合報導

賀一航因癌症離世，享壽64歲，6月舉辦告別式當天，親友無不紅了眼眶，但其實過程中發生了一段小插曲。男星閃亮亮在現場似乎被「煞到」，回家後把自己關在房內、還傳訊息跟朋友說不想活了，朋友趕到他家一看全嚇翻：「他看人的眼睛已經不像他。」

▲賀一航告別式，公祭。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼閃亮亮參加完賀一航告別式被煞到。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自Facebook／閃亮亮Shining）

▲▼閃亮亮。（圖／翻攝自Facebook／閃亮亮Shining）

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男星冠志最近在《新聞挖挖哇》透露，他和閃亮亮、Amy與賀一航在工作方面有過不少交集，一行人便相約在前輩公祭當天前往捻香祭拜，3人提早抵達現場，在其他人到齊前，他們就先站在「別家公祭會場正門口的斜對面」等待。

▲▼閃亮亮。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲冠志和閃亮亮、Amy站在「別家公祭會場正門口的斜對面」等待。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

不久後，冠志突然覺得不太舒服，「那種不舒服我又說不出一個所以然來」，他便先行到便利商店等候。奇怪的是，閃亮亮後來也覺得不太舒服，他就和Amy一起去便利商店找冠志。

公祭結束後，冠志、閃亮亮和Amy相約晚上一起買東西，他和Amy先會合再前往閃亮亮住處的途中，突然收到對方的訊息說：「我有點不太想活了，我工作真的好累好煩，我都被人家欺負，我覺得演藝圈好累喔，我真的待不下去了，我真的好想死。」

▲▼閃亮亮。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲閃亮亮回家後，精神狀況變得很不對勁。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

但其實閃亮亮平常並不會說這些負面的話，冠志和Amy想直接聯絡他，他卻不讀不回也不接，無論好友怎麼敲門，他也不開門，朋友連忙聯繫他的室友拿鑰匙，一進門發現他窩在房間裡，眼神都變了，瞪著每一個人，渾身氛圍變得很不對勁。

▲▼閃亮亮。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲▼閃亮亮最後連眼神都變了。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲▼閃亮亮。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

冠志和Amy決定先把閃亮亮帶離住處，開車過程中，Amy取下隨身配戴的黑面三媽項鍊，沒想到閃亮亮戴上後，開始瘋狂爆汗，講話也逐漸變回原本的樣子，被問到是否還記得剛剛說過的話，他竟疑惑反問：「我有講什麼嗎？」完全不記得曾說過想輕生的話，後來在朋友的陪同下，他去廟裡找義父「田都元帥」，請祂幫忙收走找上自己的好兄弟，事情才完滿落幕。

▲▼閃亮亮。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲黑面三媽的項鍊救了閃亮亮。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

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賀一航, 閃亮亮, 冠志, Amy

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