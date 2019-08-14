ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

N.Flying柳會勝自曝曾胖到120kg！　「減重秘訣曝光」李洪基反問這題大歪樓

記者張筱涵／綜合報導

韓團N.Flying成員柳會勝13日登上全新綜藝《tellme》（어서 말을 해），談到高中的時候曾胖到人生巔峰，吐露減重的關鍵主因時讓網友也讚嘆：「果然這個情的影響力很大。」

▲柳會勝是南韓樂團N.Flying主唱。（圖／翻攝自柳會勝IG）

▲柳會勝是南韓樂團N.Flying主唱。（圖／翻攝自柳會勝IG）

請繼續往下閱讀...

《tellme》是南韓最新推出的綜藝節目，第一集就邀請到柳會勝、李洪基等人參加，其中討論到體型時，柳會勝害羞表示自己高中的時候體重也是很驚人：「那時候胖到120公斤，還被取了綽號叫柳敏相（南韓以愛吃出名的搞笑藝人）。」

▲柳會勝是南韓樂團N.Flying主唱。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube）

▲柳會勝曾胖到120公斤。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube）

不過現在的柳會勝可說是瘦上加瘦，就算在會放大視覺效果的鏡頭下仍有V型小臉，這一切都是高中遇到對的她：「因為我有了初戀對象，想跟她告白就努力減肥，而且還順利交往了，一共減了45公斤。」怎料隔壁的李洪基突然驚訝問「現在還在一起嗎」，成了另一個討論話題之一。

▲柳會勝是南韓樂團N.Flying主唱。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube）

▲柳會勝為愛減了45公斤，李洪基以為還在交往。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube）

▼유회승(Yoo Hwe seung)의 몸무게 ′45kg 감량′ 비법 = 첫사랑..♥ 어서 말을 해(tellme) 1회。（影片／取自JTBC Entertainment YouTube）

奴才惡作劇「假動作」把貓尾丟掉　牠嚇到站高處狂找：我的尾巴呢？

推薦閱讀

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

歐陽娜娜、王源爆熱戀ing！　「共處6個月」親揭真實關係

歐陽娜娜、王源爆熱戀ing！　「共處6個月」親揭真實關係

野生曾之喬路邊洗手被拍！一彎腰「掉出超兇半球」網一看全瘋了

野生曾之喬路邊洗手被拍！一彎腰「掉出超兇半球」網一看全瘋了

分手范冰冰1個月！李晨「暴瘦憔悴近照」曝光…網看傻：認不出

分手范冰冰1個月！李晨「暴瘦憔悴近照」曝光…網看傻：認不出

昆凌曼谷慶生照曝光…疑洩「小周周正面」　網驚：太像杰倫！

昆凌曼谷慶生照曝光…疑洩「小周周正面」　網驚：太像杰倫！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

歐陽娜娜、王源爆熱戀ing！　「共處6個月」親揭真實關係

野生曾之喬路邊洗手被拍！一彎腰「掉出超兇半球」網一看全瘋了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

柳會勝, N.Flying

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 抓到男友約玩3P！　女星「被逼收淫片」威脅潑硫酸…半年秒交賓士哥新歡
  2. 吃米其林「掉出腥味衛生紙」！上面沾神秘液體　女星離開被叫住：丟臉爆
  3. 女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰
  4. 館長宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命
  5. 《德魯納》桑切斯親哥是Mad Clown　網驚：一看就是兄弟
  6. 參加告別式「站在別家公祭正門斜對面」煞到！　閃亮亮：好想死…友衝他家嚇傻
  7. 憲哥防跟拍換車出門　回家「反撞見2狗仔喇舌ing」開到旁邊敲門邪笑
  8. 鬼月「消暑」電影大集合！ 歐巴秀冰塊肌演「最HOT神父」大談鬼壓床經驗
  9. N.Flying柳會勝自曝曾胖到120kg！　「減重秘訣曝光」李洪基反問這題大歪樓
  10. 瘋電影／憤怒鳥玩電影2：冰的啦　原來老鷹笨笨的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366