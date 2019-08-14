N.Flying柳會勝自曝曾胖到120kg！　「減重秘訣曝光」李洪基反問這題大歪樓

記者張筱涵／綜合報導

韓團N.Flying成員柳會勝13日登上全新綜藝《tellme》（어서 말을 해），談到高中的時候曾胖到人生巔峰，吐露減重的關鍵主因時讓網友也讚嘆：「果然這個情的影響力很大。」

▲柳會勝是南韓樂團N.Flying主唱。（圖／翻攝自柳會勝IG）

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《tellme》是南韓最新推出的綜藝節目，第一集就邀請到柳會勝、李洪基等人參加，其中討論到體型時，柳會勝害羞表示自己高中的時候體重也是很驚人：「那時候胖到120公斤，還被取了綽號叫柳敏相（南韓以愛吃出名的搞笑藝人）。」

▲柳會勝曾胖到120公斤。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube）

不過現在的柳會勝可說是瘦上加瘦，就算在會放大視覺效果的鏡頭下仍有V型小臉，這一切都是高中遇到對的她：「因為我有了初戀對象，想跟她告白就努力減肥，而且還順利交往了，一共減了45公斤。」怎料隔壁的李洪基突然驚訝問「現在還在一起嗎」，成了另一個討論話題之一。

▲柳會勝為愛減了45公斤，李洪基以為還在交往。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube）

▼유회승(Yoo Hwe seung)의 몸무게 ′45kg 감량′ 비법 = 첫사랑..♥ 어서 말을 해(tellme) 1회。（影片／取自JTBC Entertainment YouTube）