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她主動獻吻脫衣求歡　八三夭阿電與謝翔雅相戀契機在2017

圖文／鏡週刊

八三夭裡顏值算高的阿電，在2017年那支〈不關你的事〉MV中，表現算頗為搶眼，無論暴哭、嘶吼，都跟謝翔雅有著撕心裂肺的虐戀演出。謝翔雅主動獻吻脫衣求歡，竟還被阿電一把推開。

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尤其那是阿電在螢幕首次獻出吻戲、還有床戲通通都來，並且露出腹肌，除了讓不少歌迷驚豔，更沒想到他就這樣跟女主角情牽到戲外至今。

寫這首歌的八三夭主唱阿璞，則曾如此透露寫這首歌的情境，他說：「有別於以往，用了更強烈的情緒，主要想傳達男孩在面對逝去愛情時，不希望前女友再來打擾的療傷心境，堪稱是發洩式情歌。」

謝翔雅在IG上既驕傲又感動地分享看完八三夭演唱會的心得，透露自己看到落淚。（翻攝自謝翔雅IG）

現實生活中，謝翔雅的前男友蕭順議被爆分手不久確實想要復合，最後卻沒能如願，對照這首〈不關你的事〉也是相映成趣。

接著2018年9月，謝翔雅就曾在IG上公開告白，她看完八三夭的演唱會後，內心激動不已地寫下心得：「太嗨啦～太感動了～真的很棒，好幾趴（part）都偷偷落淚。」

謝翔雅在IG上既驕傲又感動地分享看完八三夭演唱會的心得，透露自己看到落淚。（翻攝自謝翔雅IG）

至於阿電，也曾在微博貼出到謝翔雅的飲料店喝免錢奶茶的照片，還一連發了數則附上「感謝神祕友人」標籤的貼文，看來2人之間都有在網路上彼此默默傳情。

謝翔雅（左）跟蕭順議分手的同時，她跟阿電（右）的親熱MV也曝光，兩人又抱又親得難分難捨。（翻攝自八三夭 831YouTube）


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關鍵字

鏡週刊, 謝翔雅, 阿電, 八三夭

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