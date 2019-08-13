《慾望城市3》因為她不拍了！　莎曼珊認遭「3閨蜜霸凌」

記者傅家妤／綜合報導

《慾望城市》在1998年到2004年播出共94集，也曾在2008、2010年搬上大銀幕，擁有不少死忠粉絲，過去也曾有消息傳出製作團隊有意開拍第3集電影版，但後來因為「莎曼珊」金凱特羅（Kim Cattrall）拒絕加入而宣告破局，她日前受訪時透露，自己因拒絕參演，而遭到被一眾演員排擠。

▲金凱特羅稱因拒絕拍《慾望城市3》而遭到另外3人排擠。（圖／《慾望城市2》劇照）

電影版《慾望城市3》在2年前正式宣告破局，當時有傳是因為金凱特羅遲遲不肯答應歸隊，才導致無法開拍，甚至有消息稱女主角「凱莉」莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）、「夏綠蒂」克莉斯汀戴維斯（Kristin Davis）都因此責怪她，認為是她讓該電影無法有個圓滿的結局。

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▲金凱特羅在《慾望城市》系列中飾演「莎曼珊」。（圖／《慾望城市2》劇照）

而如今62歲的金凱特羅近日接受《The Observer》雜誌採訪時，認了自己確實因為此事而被眾人排擠，甚至是霸凌，「我飾演的『莎曼珊瓊斯』已經走到終點了，因為我很《慾望城市》，但更多的是給予祝福，在拍完第2集電影版後，我覺得夠了，我不明白他們為什麼不能找另一個女演員取代我，而是浪費時間在霸凌我。不要就是不要！」

事實上，過去《慾望城市2》證實不再拍攝續集時，克莉斯汀戴維斯（Kristin Davis）曾在IG上發文表示，非常希望可以拍攝最後一章，對於無法將4位女生的故事說完，讓她感到非常沮喪，但也只能無奈接受，「《慾望》永遠都在我們心中。」