志開震驚「我有一個兒子」！《大時代》劇情神展開…姐姐的秘密曝光

記者林奕如／台北報導

民視8點檔《大時代》劇情高潮迭起，伍家媚（王瞳 飾）知道愛人煥然（馬俊麟 飾）沒死，但點頭嫁給志開（韓宜邦 飾）選擇沒變，但兩人婚後面臨最大考驗，志開被瞞了3年，震驚自己有一個親生兒子豆豆，還是「姐姐」若蘭（楚宣 飾）人工受孕而來，劇情無極限，讓網友直呼好誇張。

▲▼《大時代》志開震驚自己有一個兒子。（圖／翻攝大時代臉書）

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志開第一任老婆天儀（李又汝 飾）傷心無法生育，若蘭答應替弟媳天儀擔任代理孕母，但最後天儀和志開離婚，原本若蘭被帶去人工流產，她一聽到未出世寶寶心跳，決定留下這小孩，隱瞞一切。

事隔多年，若蘭小孩豆豆長大了，但罹患地中海貧血需要骨髓移植，志開得知有一個親生小孩夠震驚了，現在又有壓力，必須跟家媚生一個孩子來救豆豆，他不敢讓家媚知道，怕知道了就失去她，想要繼續隱瞞。劇情超灑狗血，不少劇迷看了劇情熱烈討論，PTT爆棚留言：「志開改名志悲還是志衰好了」、「到底為什麼會覺得伍妹會因為這樣就離開你」、「你們李家離婚率很高。」

▲▼《大時代》志開隱瞞老婆家媚自己有小孩。（圖／翻攝大時代臉書）

事實上，若蘭的生父母是李承淵（江俊翰 飾）和楊幸美（江祖平 飾），志開則是賀良才（Gino 飾）強暴孫如貞（陳妍安 飾）所生下小孩，但被孫如貞隱瞞是自己和老公李承淵小兒子。而李承淵和楊幸美有一段情，覺得虧欠女兒若蘭，把若蘭接回家住，外界認知是同父異母姐弟，但兩人實際上沒有血緣關係。