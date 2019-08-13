岡田准一、福士蒼汰、柳樂優彌到齊！女星選不出理想型

記者吳睿慈／綜合報導

日本動作喜劇《殺手寓言》找來影帝岡田准一、福士蒼汰、柳樂優彌、向井理等人共同演出，更由兩大王牌女星木村文乃、山本美月攜手共演。電影卡司皆是男神，山本美月被問到最喜歡片中哪種類型的男性，卻給出一個意料之外的答案，爆料表示：「全部都討厭！」

▲岡田准一、福士蒼汰、柳樂優彌助陣電影，山本美月選不出理想型。（圖／采昌提供）



山本美月詮釋與男主角邂逅的善良市民，外表雖柔弱，但內心無比堅強。然而，角色必須撂關西腔，她因此吃足苦頭，「我是福岡人，和福岡腔不同，關西腔的抑揚頓挫更多。」此外，全片男性角色眾多，當被問到最喜歡片中哪種類型的男性，她卻笑說：「全部都討厭！絕對不可能跟他們交往！因為他們都是壞人啦！犯法的人我不行，這是我的最低條件。」與這麼多男神合作，卻選不出理想型。

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▲▼《殺手寓言》找來兩大王牌女星木村文乃、山本美月攜手共演。（圖／采昌提供）



另一方面，木村文乃飾演的角色是個愛喝酒的酒國女戰將，她笑說：「每天都可以因為角色形象開懷暢飲，其中又以灌醉對手的橋段最有趣。」談及印象最深刻的拍片趣事，她驚呼：「岡田的脖子好粗！片中有幕要趁他喝醉時扭他脖子的場面，讓我赫然發現竟然有人連脖子都有鍛鍊，所以根本就扭不動。」意外曝光岡田脖子的秘密，《殺手寓言》將在23日於台爆笑上映。