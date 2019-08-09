竹內涼真男友力max！豪爽答應「拍乳頭寫真集」：期待一下

記者吳睿慈／綜合報導

日本「國民男友」竹內涼真9日首度在台舉辦見面會，雖遇到颱風利奇馬侵台，但活動照常舉辦，1600名粉絲來到TICC朝聖男神，當他穿著灰色西裝外套登場，台下立刻響起尖叫聲，他活潑地打招呼：「大家好我是竹內涼真，哇也有男生來耶，開心！」不忘貼心問候「颱風來，大家沒事嗎？」

▲粉絲留言「請跟我結婚」，竹內涼真表示沒問題。（圖／記者吳睿慈攝）



颱風利奇馬侵台，竹內涼真9日在TICC與1600名粉絲相約約會，看見台下座無虛席，他鬆一口氣：「我是第一次來到海外舉辦見面會，來之前感到很不安，但現在看到這樣的光景，我就安心了，非常開心！」他表示只要是粉絲的留言都會看，主持人笑虧「如果有人說『請跟我結婚』」，他秒霸氣回應「完全沒問題」，觀眾響起熱烈尖叫想嫁給他。

請繼續往下閱讀...

▲竹內涼真指著自己的痣，表示很有魅力。（圖／記者吳睿慈攝）



竹內涼真個性坦率、沒包袱，當大螢幕出現《陸王》劇照，他穿著小短褲的照片跳出，主持人稱讚他的大腿線條很美，他便自信滿滿地摸著照片裡的大腿，笑著喊：「我也覺得我的雙腳不錯。」不過，聊到電影《帝一之國》，他吃醋地表示「你們是喜歡菅田將暉吧！」惹得全場大笑。

接著聊到《穿越時空的少女》，他卻爆笑自爆「角色跟我滿像的，不斷地被甩！怎麼會我有人要甩我啊，滿不可思議的吧。」話題又跳到昨天接受媒體訪問，他無辜地大喊：「我今天看了新聞，所有媒體的標題都說我想要生3個小孩，好像我很想生小孩。」主持人安慰他：「不會，大家會覺得跟你『性』福。」他信心滿滿回答：「當然！」眾人哄堂大笑。

▲竹內涼真下一本寫真要出「涼真的乳頭」。（圖／記者吳睿慈攝）



竹內涼真曾來到九份拍寫真集，當時穿著一件西裝外套，主持人幫他出主意「下次應該裡面不要穿」，他慌張笑喊：「大家有想要看到我在九份露乳頭？」發現台下爆出尖叫，他才考慮了一下表示：「那第4本寫真集就拍『涼真的乳頭』請大家期待一下！你們會看到各個角度的乳頭。」台下反應熱烈，他才笑說「所以你們喜歡看乳頭？」

▲竹內涼真身高185cm，與女生有身高差。（圖／記者吳睿慈攝）

談話環節有說有笑，竹內涼真也釋出粉絲上台互動的福利，女粉答題勝出，他二說不說重現《老師君主》的經典場景，用西裝外套罩著粉絲，最後摸頭殺摸著粉絲的頭，兩人有著超萌身高差，全場少女心融化。

見面會遇颱風利奇馬來襲，主辦單位表示，若因颱風無法到場的消費者，可洽詢退票相關手續，詳細內容請洽主辦單位好玩專賣店。竹內涼真明日離台，班機不公開。