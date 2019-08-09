記者洪文／綜合報導



大滿貫影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）4度聯手導演丈夫巴特佛萊林區（Bart Freundlich）推出的動人新作《你願意嫁給我老公嗎？》（After the Wedding），她首度以主演及製片身分深度參與電影製作，不僅為劇本提供建議，將原作奧斯卡最佳外語片提名丹麥電影《婚禮之後》中的兩位男主角翻轉性別，塑造兩個意志堅決、互不相讓的女主角，更親自為本片選角。

▲《你願意嫁給我老公嗎？》劇照。（圖／CatchPlay提供）



《你願意嫁給我老公嗎？》描述由蜜雪兒威廉絲飾演的慈善家伊莎貝爾，為了印度孤兒院的經營，遠赴紐約與茱莉安摩爾飾演的企業家泰瑞莎見面並受邀參加其女兒的婚禮，卻意外在婚禮上發現多年前不歡而散的前男友竟是新娘的父親。

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在超過30年得獎無數的演藝生涯之後，茱莉安摩爾看完《你願意嫁給我老公嗎？》故事錯綜複雜的關係和角色細膩動人的感情非常有感，因此決定首度擔任製片，「剛出道的時候，作為一個年輕演員，你只想把握所有機會、無所不試。接著你會覺得自己有責任去找尋好導演和好角色。而現在，我終於第一次去籌備、發展自己想要的故事內容了。」

▲《你願意嫁給我老公嗎？》劇照。（圖／CatchPlay提供）



談及邀請蜜雪兒威廉絲同台飆戲，茱莉安摩爾表示：「蜜雪兒是我的首選，我親自寫信給她，希望她擔任電影的女主角，當她答應的那一刻，我和我先生都興奮極了！」

《你願意嫁給我老公嗎？》將於8月30日在台上映。