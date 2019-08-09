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超狂跨國合作！「日本嘻哈歌姬」秘訪台見頑童　神曲曝光

記者吳睿慈／綜合報導

日本嘻哈天后AI將在11月迎接出道20週年紀念，跨越國境與台灣最具影響力的嘻哈天團「頑童MJ116」合作，雙方以郵件、LINE、以及視訊進行討論，作曲方面則是由新銳製作人VaVa負責，為了完成歌曲製作，她秘密訪台，在頑童的錄音室進行錄音，完成這首《You Never Know feat. 頑童MJ116》新曲。

▲▼超狂跨國合作！「日本嘻哈歌姬」AI秘訪台見頑童　神曲曝光。（圖／環球提供）

▲AI為了錄製歌曲，秘訪台見頑童。（圖／環球提供）

現今數位串流、社群網站普及，使得音樂更加無國界化，越來越多亞洲歌手之間跨刀合作。「嘻哈歌姬」AI在台灣友人的推薦下，認識當紅團體頑童MJ116，相當欣賞他們的音樂作品，進一步提出合作邀約，頑童MJ116很爽快地回覆「請一定要一起合作！」，展開了雙方合作的契機。

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▲▼超狂跨國合作！「日本嘻哈歌姬」AI秘訪台見頑童　神曲曝光。（圖／環球提供）

▲「日本嘻哈歌姬」AI與頑童的跨國合作歌曲已在9日上架。（圖／環球提供）

《You Never Know feat. 頑童MJ116》曲風輕快，伴隨著中文歌詞饒舌，雙方默契十足。透過此次合作，AI直呼：「頑童MJ116真的很帥，3人之間的調和真不是蓋的。」4人雖然語言不通，但對於音樂的心意相通，也讓這次跨國合作留下美好回憶。而AI將在17日、18日於SUMMER SONIC 2019音樂祭演出，頑童MJ116也會以嘉賓身份亮相，令歌迷相當期待兩組人會擦出怎樣火花。《You Never Know feat. 頑童MJ116》9日在台數位上架發行。

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頑童MJ116, AI

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