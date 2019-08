超狂跨國合作！「日本嘻哈歌姬」秘訪台見頑童　神曲曝光

記者吳睿慈/綜合報導

日本嘻哈天后AI將在11月迎接出道20週年紀念,跨越國境與台灣最具影響力的嘻哈天團「頑童MJ116」合作,雙方以郵件、LINE、以及視訊進行討論,作曲方面則是由新銳製作人VaVa負責,為了完成歌曲製作,她秘密訪台,在頑童的錄音室進行錄音,完成這首《You Never Know feat. 頑童MJ116》新曲。

▲AI為了錄製歌曲,秘訪台見頑童。(圖/環球提供)



現今數位串流、社群網站普及,使得音樂更加無國界化,越來越多亞洲歌手之間跨刀合作。「嘻哈歌姬」AI在台灣友人的推薦下,認識當紅團體頑童MJ116,相當欣賞他們的音樂作品,進一步提出合作邀約,頑童MJ116很爽快地回覆「請一定要一起合作!」,展開了雙方合作的契機。

▲「日本嘻哈歌姬」AI與頑童的跨國合作歌曲已在9日上架。(圖/環球提供)



《You Never Know feat. 頑童MJ116》曲風輕快,伴隨著中文歌詞饒舌,雙方默契十足。透過此次合作,AI直呼:「頑童MJ116真的很帥,3人之間的調和真不是蓋的。」4人雖然語言不通,但對於音樂的心意相通,也讓這次跨國合作留下美好回憶。而AI將在17日、18日於SUMMER SONIC 2019音樂祭演出,頑童MJ116也會以嘉賓身份亮相,令歌迷相當期待兩組人會擦出怎樣火花。《You Never Know feat. 頑童MJ116》9日在台數位上架發行。