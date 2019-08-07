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「跟我1炮算9000！」　已婚男爽啪60天…E奶屁蛋妹討分手費54萬設局電爆

圖文／鏡週刊

 前MP魔幻力量成員嘎嘎（潘俊佳）曾被本刊報出3劈Popu Lady寶兒、「花褲妹」Kincy和「屁蛋妹」Kelly；事過境遷後，曾痛批嘎嘎是渣男的屁蛋妹，竟然青出於藍，搞上有婦之夫還和正宮互告，甚至在地檢署大打出手，激烈程度更勝8點檔本土劇。
 

正宮李小姐提供一段屁蛋妹跟呂男要54萬元分手費的錄音，對話中呂男低吼跟屁蛋妹說：「妳現在威脅我什麼意思，說要我給妳54萬，不然要找人弄我妳什麼意思！」屁蛋妹竟大言不慚回應，「你知道我分手費怎麼算的嗎？！你幹我一次9,000，我算你60天就好，所以算你54萬！」

外遇曝光後，屁蛋妹竟囂張和正宮對嗆，不斷在臉書和IG上公開互罵，因為不堪其擾，李小姐對屁蛋妹提告妨礙家庭、公然侮辱跟誹謗，上月18日兩人到基隆地檢署出庭，沒想到竟大打出手。

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呂男和屁蛋妹去年底交往時，曾拍下親密的抓奶照。（讀者提供）

李小姐還原當天狀況說，「在等開庭前，我看到她的警察男友用手機在偷拍我，我就走向他們拿著我的手機拍回去，結果屁蛋妹看到後，就直接一巴掌打過來，又把我掉在地下的手機撿起來往我臉上丟，我的眼睛馬上瘀青一大塊！等開庭結束後我才去驗傷、報警，告她傷害！」而8月8號將在基隆地檢署三度開庭。

屁蛋妹將呂男打手槍影片擷取畫面，還將照片公開傳到臉書上。（讀者提供）
李小姐和屁蛋妹互告妨礙名譽，今年6月19日第一次開庭，本月8日將三度出庭。（讀者提供）


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