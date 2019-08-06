▲《在黑暗中說的鬼故事》「黑畫面」廣告。



記者洪文／綜合報導

恐怖片《在黑暗中說的鬼故事》光是預告中出現「恐怖鬼怪」便讓片商頻頻收到民眾投訴，讓台北與高雄的戶外公車亭廣告，從原本5個鬼怪硬是改到剩下2個，而在電影院廳外播出的預告甚至直接把鬼怪畫面通通改成黑色雜訊畫面，更寫上大字標示：「恐怖畫面請進戲院觀賞。」讓不少網友紛紛表示：「越不給看就越想看！」、「還以為是電視壞掉了。」電影還未上映就掀起討論熱潮。

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▲《在黑暗中說鬼故事》劇照。（圖／甲上提供，以下同）



電影《在黑暗中說的鬼故事》除了結合原著禁書中的鬼故事之外，其中演員奧斯汀薩胡爾表示其中一場戲要在鬼屋中和朋友玩捉迷藏，他坦言：「我超討厭玩捉迷藏，因為我怕有鬼在跟我玩，結果監製還真的讓鬼出現。」而另一位被稻草人哈洛糾纏的演員奧斯汀亞伯姆更要在半夜鬼影幢幢的稻田中拍攝，他說：「不管走到哪裡，感覺稻草人都緊跟著我，超噁心的。」

其實上述陰森的鬼打牆的氛圍正是監製吉勒摩戴托羅的創意，他坦言：「這些鬼故事就跟擠牙膏一樣，一旦開始了就沒辦法把它收回，整部電影都有這種壓抑的驚悚感。」導演安德烈艾弗道夫則表示片中許多宛如都市傳說的驚嚇橋段，都是監製吉勒摩一手促成，是全劇組公認的「恐怖大師」。他說：「恐怖詭譎的暗黑奇幻風格就像是吉勒摩戴托羅的DNA一樣，他會讓觀眾坐立難安。」





為了忠於原著書迷幾乎都是兒少讀者，監製吉勒摩堅持以PG-13（十三歲以下需由家長陪同觀賞）的規格打造故事，在台灣分級也拿到PG-12（未滿十二歲不得觀賞），屏棄近年流行的R級暴力風格，他在特效雜誌《SFX》的訪談說：「閱讀原著，就像乘坐迪士尼樂園的雲霄飛車，以安全無害的方式欣賞有趣又驚嚇的鬼故事。這也是這本書膾炙人口的原因。」導演安德烈則透露：「原著尚有不少遺珠未能改編，有機會的話，希望能讓更多的故事躍上螢幕。」隱隱透露一個新的奇幻驚悚宇宙即將誕生。





《在黑暗中說的鬼故事》敘述在美國米爾谷小鎮郊外的陰森豪宅內，莎拉將她受盡折磨的人生寫成了一本恐怖故事書。多年後，史黛拉（柔伊瑪格麗特科萊蒂飾）跟她的朋友們來到這棟傳說中的廢棄鬼宅探險，史黛拉發現了故事書並帶回家閱讀，書裡出現了「稻草人哈洛」、「蒼白女」等等各種傳說中的恐怖鬼怪。在她看完第一則故事的隔日，她的朋友湯米（奧斯汀亞伯姆飾）竟離奇失蹤，而史黛拉意外發現恐怖故事的主角也叫湯米，似乎一篇篇驚悚駭人的鬼故事開始逐漸成真。



《在黑暗中說的鬼故事》將於8月7日七夕情人節搶先全球在台上映。