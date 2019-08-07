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「台版憤怒鳥」讓老外製片大呼神奇？ 夯劇《神盾局特工》最終季全員到齊「真情告白」

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。

記者王筱筑／綜合報導

今天上午11點首播的《星光好選喆》要帶大家來看最萌最炫最夯的電影和影集，還要大啖異國美食！首先要介紹萌翻全球粉絲的《憤怒鳥玩電影2：冰的啦》，是《憤怒鳥玩電影》相隔3年推出的續集，「憤怒鳥三人組」銳德、恰克、砰伯全員回歸，新穎爆笑劇情也再升級，神秘冰島讓鳥島深陷危機，鳥民們不得不和火熱開戰中的豬對手合作，與「豬隊友」一起保衛家園。《憤怒鳥》系列電影製片約翰寇恩受訪時，提到原來隊友合作抗敵的點子，靈感竟然來自現在最夯的超級英雄組片？更有趣的是，台灣朱雀、藍尾鴝等台灣特有鳥類，竟然激似憤怒鳥成員們的模樣，連製片看了也都嘖嘖稱奇？真實世界的「台版憤怒鳥」，即將在節目中獨家曝光！

▲▼《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》。（圖／索尼影業提供）

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▲《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》的可愛鳥主角們，竟在台灣有模樣激似的真實鳥類對應。（圖／索尼影業提供）

超夯漫威影集《神盾局特工》先前在美國聖地牙哥動漫展宣布，即將開拍的第7季是最終季，節目也訪問到主創班底們，飾演探員格菲爾考森的克拉克格雷，笑稱每季都被眾多敵人追殺，堪稱「最苦命男主角」，在最後一季他與溫明娜飾演的梅琳達梅又將如何發展？「麥克」和「溜溜球」這對生死與共的好夥伴，最後到底能不能修成正果？傑夫沃德於第5季加盟演出「Deke」也再次回歸，與伊麗莎白韓斯翠奇擔綱的神盾局學院最優秀天才畢業生，會面對什麼樣的困境？演員們也透露視覺特效每季都不斷提升，第7季的科幻世界，將會是電視上前所未見。製片傑佛瑞貝爾與漫威影集部門總裁傑夫羅伯受訪時，對於影集最終章之後是否與漫威電影宇宙接軌，則神秘的語帶玄機，節目裡有最深入的《神盾局特工》全員訪問。

▲▼漫威美劇《神盾局特工》確定2020年是最後一季，演員們出席聖地牙哥動漫展合照。（圖／劇照、TVLine）

▲漫威美劇《神盾局特工》確定第7季是最終季，主創團隊們受訪暢談對這部戲的愛。（圖／劇照、TVLine）

馬來西亞雲頂世界美食街的「THE LAUGHING FISH愛笑的魚」，這有著奇特店名的餐廳，原來是英國歷史最悠久的連鎖餐廳「HARRY RAMSDEN」所開，全亞洲唯一只有在馬來西亞才吃得到，店裡面少不了的英國經典菜色炸魚薯條（Fish and chips），原來是Harry Ramsden在近百年前發明了在炸魚外面的裹粉技術？這項技術讓炸魚口感吃起來特別酥脆，而且原來炸魚加醋吃起來風味更佳？甚至就連喝杯檸檬汽水，也都有帥氣造型的杯子陪襯，而在這家道地英倫餐廳裡，還能吃到師傅改良過的，馬來西亞的正宗魚柳料理，在節目中的《吃貨喆VLOG》單元，有令人食指大動的詳細介紹！

▲▼邁克瑪赫《從前，有個好萊塢》劇照。（圖／双喜電影提供）

▲昆汀導演在《從前，有個好萊塢》放入許多自己喜愛的電影元素。（圖／双喜電影提供）

好萊塢鬼才導演昆汀塔倫提諾最新執導作品《從前，有個好萊塢》，由演技派巨星李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比主演，眾多大咖也加盟飆戲，電影上後票房也寫下導演昆汀塔倫提諾近年最佳成績，個人風格相當強烈的昆汀導演，在寫這部「給好萊塢的一封情書」的劇本時，將他最愛的電影元素都放入？片中提及六七零年代美國好萊塢震驚世人的「人氣女星謀殺案」，昆汀又如何將這起真實案件在電影裡，有了最另類的安排？更多的深入解析都在節目中，讓大家更了解電影幕前幕後始末。

國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周三上午11點首播，隔週一下午14點重播的《星光好選喆》。本周節目還會送出《朵拉與失落的黃金城》經典款背包與黃金球，只要在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們務必準時鎖定收看！

▼影集《神盾局特工》與電影《憤怒鳥玩電影2：冰的啦》精彩專訪，請鎖定《星光好選喆》。

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