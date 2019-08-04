嚴重婦病堅持心臟病　她半年後送來急診「變成人乾」皮膚白裡發黑

記者李玟儀／綜合報導

很多女生都有貧血的問題，但貧血的症狀很多，不僅僅是頭暈一項，當血紅素不足造成人體缺氧，最嚴重可能致死。在節目《醫師好辣》中，田知學醫師用臨床案例講解嚴重性，曾經有位婦人就是因為血紅素不足，最後臨終前幾乎變成人乾。

▲▼婦人婦科疾病沒有治療，血紅素只剩2，病逝。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

田知學表示，某天急診室出現一位50多歲的婦人，這名婦人說自己很容易會覺得喘，因為想到爸爸是心肌梗塞過世、媽媽有高血壓，因此認定自己一定有心臟病。

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不過經過檢查，醫師發現心臟沒有問題，反而是有婦科疾病，血紅素只有6（一般女性大概12），血量不足的話不管做什麼運動，循環會加快，進而導致心悸、很喘，同時婦人也透露經期很亂，有時候經血量更會達到生產後排惡露的量，此外就連和丈夫行房後也會出血3到5天。

▲▼婦人婦科疾病沒有治療，血紅素只剩2，病逝。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

經過醫師會診後發現，婦人不僅僅是血紅素不足的問題，還有子宮肌瘤、子宮內膜息肉，需要開刀處理、輸血，但婦人堅持自己只是心臟不舒服就回家了，結果半年後救護車送來了婦人，整個人就像是血被吸乾，皮膚白裡發黑，彷彿人乾一樣，當時醫師猜到大概是血不夠，經過檢驗室確認婦人血紅素只剩2，所有器官衰竭，最後在急診室往生。