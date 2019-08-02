《聲林2》猛獸級選手是她！「浪漫絕緣體」被甜點逼出少女心

▲ 劉思延推出新單曲《海灘上的字》。（圖／萊恩媒體集團提供）



記者翁子涵／台北報導

新人Suzanne劉思延將在13日推出單曲《海灘上的字》，歌曲講述面對逝去戀情的心境，特地選在七夕情人節前起連3天，搶先獨家在Hit FM首播，用歌聲暖心陪伴「七夕邊緣人」。

向來和浪漫絕緣、自稱「女漢子」的劉思延，日前應景到充滿粉紅夢幻氛圍的甜點店，初體驗從來沒和男友做過的事，品嚐蜜糖吐司，讓她的「漢子心」立刻被擄獲，逗趣問身邊同事：「看到我的粉紅泡泡了嗎？」還自行開發「失戀療癒套餐」，就是先聽《海灘上的字》排解失戀的悲傷情緒，再吃蜜糖吐司甜蜜入心，相當逗趣。

請繼續往下閱讀...

▲ 劉思延七夕前夕到甜點店吃甜食。（圖／萊恩媒體集團提供）



此外，曾在大型歌唱選秀節目《THE VOICE》及《中國好聲音》闖出好戰績的劉思延，今年也將再度站上選秀舞台，參與《聲林之王2》，過去的資歷被視為《聲林》之中來勢洶洶的「猛獸級」選手，她表示：「希望能以歌會友，讓更多朋友聽見我的歌聲」。《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出。