記者吳孟庭／綜合報導

美國知名科學實驗YouTuber「Grant Thompson」，經營「The King of Random」頻道高達千萬人訂閱，最新更新的影片卻傳來遺憾消息，他進行滑翔傘運動時發生意外，遺體被發現陳屍在Sand Hollow國家公園附近，享年僅38歲。

▲美千萬訂閱YouTuber飛行傘出意外！失聯1hr找到已成遺體。（圖／翻攝自thekingofrandom IG）

警方在當地時間的周一晚間接獲報案，報案人表示，Grant Thompson從國家公園附近起飛後，已經有1小時聯絡不上Thompson，對方也不接他的電話。警方便針對特定區域展開地毯式搜索，根據 Grant Thompson最後通話的GPS定位，最終於當地時間周二尋獲遺體，身旁還有他的飛行裝備以及錄影器材，詳細失事原因還得進行調查。

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事實上，Grant Thompson去年底才在IG上發文表示正在學習滑翔傘，興奮表示，「我今天做了一件我一直害怕做的事情，其實幾十年前看到照片後我就一直很想嘗試。但我喜歡我的人生而且還不想死，想到有一個巨大螺旋槳放在我背上，讓我一直無法進入滑翔傘的世界，直到我找到這些人。」並表示現在正在進行滑翔傘的訓練。

▲「The King of Random」擁有千萬訂閱。（圖／翻攝自YouTube／The King of Random）

「The King of Random」頻道隨後發出訃聞，寫著，「有一個非常悲痛的消息要告知你們，Grant Thompson昨晚過世了，Grant擁有著大愛，總是非常珍惜他的粉絲。Grant的遺愛會永遠活在這個頻道以及他所創造的全球社群裡。」

Grant Thompson在2010年創辦了「The King of Random」頻道，與他的團隊一起拍攝影片，經常將科學實驗融入生活，人氣影片包含「如何做出軟糖版樂高」、「如何不用任何工具打開椰子」、「如何製作會自動凝固的可樂」等，9年來累積1162萬人訂閱，影片總點閱超過24億。