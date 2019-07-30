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警匪對峙+奪寶推理超過癮！《紙房子3》要開史上最難開的保險箱

圖文／鏡週刊

眾所周知，西班牙影視工業近年很擅長拍攝懸疑題材，像是《佈局》，甚至好幾部韓片都買西班牙電影來重拍。但《紙房子3》證明了，西班牙人不光只會拍懸疑題材，鬥智、動作的題材他們更強，真的讓人猜不出來的峰迴路轉，只能甘拜下風。

 
推薦給：
  • 喜歡警匪動作類型
  • 喜歡鬥智推理奪寶類型

《紙房子》本來是西班牙頻道Antena 3所製作的短篇影集，國際播放版權賣給Netflix之後，經過剪輯後在全球上架，引發熱烈轟動。於是Netflix掏錢，出資製作了第三季，於是就有了《紙房子3》！

因為《紙房子》很容易讓Netflix的招牌戲《紙牌屋》所搞混，加上英文片名「Money Heist」也無法凸顯其特色，不如西班牙原文片名「La Casa de Papel」來得更有趣一些，所以可能會讓很多人怯步。不要怕，只要你喜歡警匪對峙的題材、喜歡奪寶推理的題材，《紙房子3》就是你的菜，甚至不需要看前面兩季，你也可以進入狀況，讓你跟著劇中人一起經歷史上最狂的銀行搶案！

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1位名叫「教授」的首腦，號召了8個不同專長與背景的人，組成了搶劫集團。但「教授」從不認為這是搶劫，因為他們的目的只是闖入西班牙皇家造幣廠，挾持人質，啟動印鈔機，「多印」一些鈔票揚長而去！這就是前面兩季《紙房子》的劇情。為了不洩漏身份，嚴格規定他們彼此之間只能用大城市地名互相稱呼，不要名也不要姓。

「教授」是所有行動的幕後主腦，但他並不會在現場，而是遙控大家。（Netflix提供）

《紙房子3》緊接著就是這群搶匪在成功得手約10億歐元新鈔後（正確說來，是他們自己印的），應該是過著幸福快樂美滿的生活，但不是。「教授」在慶功宴上告誡大家，最難的不是搶錢，是活下去。一開始眾人並無法理解，但很快他們就知道搶劫的代價，大家必須過著異常低調的生活，只能在沒有引渡條約的地方過日子，那些地方往往都遠離文明，也不能炫富，所謂的自由其實是另一種犧牲。加上國際刑警灑下天羅地網，隨時都得提防。

「東京」逃過了追捕，但男友「里約」卻沒有。（Netflix提供）

因此當「里約」被抓走，他的女友「東京」緊急逃出，按照「教授」之前告訴她的，撥打緊急求救電話，透過中間人帶領穿越了半個地球，逃到棲身之所。「教授」提議把其他成員也集合起來，看該如何面對。他們要不是束手無策、等著警察繼續上門把他們一個一個抓走，就是反其道而行，而且要意想不到。是的，搶完了造幣廠之後，「教授」帶領眾人回到西班牙，這次他們要搶「國家儲蓄銀行」，打開史上最難開的保險箱！

「奈洛比」該如何應付史上最難開的保險箱，躲過各種機關。（Netflix提供）

《紙房子3》完全就像是好萊塢許多經典類型作品的巧妙融合，像是搶銀行的縝密規劃類似《絕地任務》的佔領惡魔島，警匪對峙過程宛如《終極警探》的摩天大樓攻防戰，怎麼繞過天羅地網打開保險箱又像是《瞞天過海》，大家如何分工合作、彼此互補又像是《不可能的任務》《玩命關頭》。

但「教授」一夥人並沒有高科技設備，這次甚至故意使用落伍科技，儼然嘲笑當今動作片過度依賴各種發明。而且整齣劇的文戲跟武戲節奏掌握得相當好，有讓人拍手叫好的武戲前後，一定會穿插跟觀眾解釋怎麼打過關的文戲。或者在緊張的動作場面後，會讓角色之間有足夠的對白、流露他們的情緒，解釋各自的立場與衝突。你可能無法記得這8個人的代號，但都知道每個人的個性。

「波哥大」是新加入的成員，他絕情、心狠手辣，很有意思的是，還是一個同志。（Netflix提供）

但是最厲害的地方，《紙房子3》完全彰顯了導演克里斯多夫諾蘭在《黑暗騎士》三部曲、《全面啟動》等作品，所要討論罪犯的動機。一個人犯罪，是一個人腦袋想不清楚，但是一群人團結起來犯罪，那就是挑戰體制，他們每一個人的動機更值得去深究，《紙房子3》完全辦到這一點。透過「教授」在行動前後的各種沙盤推演，從真槍實彈的保險箱攻防戰，一路到操控風向的宣傳戰，的確讓觀眾看的相當入迷，《紙房子3》絕對有資格成為2019年的神劇。

《紙房子3》的亮點之一，是情治單位的席耶拉，她身懷六甲卻能在第一線屢次打敗「教授」陣營。（Netflix提供）

線上收看《紙房子3》


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