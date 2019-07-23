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《紫禁之巔》太夯！吳姍儒自爆是JR粉絲：那時多迷他啊

記者許逸群／台北報導

公視益智節目《一呼百應》本周主題「Focus寫真王大對決」，性感破表的阿喜與剛出寫真集的JR（紀言愷）組成「性感破表隊」，而擁有火辣身材的小豬黃沐妍與張立東則組成「引人遐想隊」，讓主持人黃子佼一開場便直說「看來今天來賓顏值很高」！

▲▼《一呼百應》。（圖／公視提供）

▲吳姍儒透露曾是JR的粉絲。（圖／公視提供）

JR與阿喜各自帶著新發行的寫真集《紀律》與單曲《好好玩》亮相，黃子佼也大力稱讚JR面對工作認真的態度，就連要出寫真，就出一本真的會讓人瞠目結舌的狀態。JR則謙虛地表示，「希望讓大家看到的不只有健康，也希望健身界的人也會覺得我是有在維持，是需要紀律的。」

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▲▼《一呼百應》。（圖／公視提供）

▲阿喜與JR搭檔拚獎金。（圖／公視提供）

在答題過程中，遇到一題要唱出三首商品廣告歌曲，意外再現JR的好歌喉，吳姍儒還透露以前曾是JR的粉絲，「《紫禁之巔》的時候我多迷他啊！」還表示當時除了迷JR以外，另一個就是小鐘，讓黃子佼不可置信地表示「妳確定嗎」，吳姍儒則不好意思地說那是很小時候的事，後來長大懂事之後就變了。

▲▼《一呼百應》。（圖／公視提供）

▲張立東自曝擁有黃沐妍3本寫真書。（圖／公視提供）

介紹「引人遐想隊」時，黃子佼開玩笑表示：「另外一隊講到顏值我真的介紹不下去。」吳姍儒頻頻緩頰「他們有一半好看就好了」。張立東笑說：「這集找我來就對了，我是家裡有最多寫真的，光是小豬的寫真我就有三本！」因此被黃子佼虧「你用量這麼大？」他笑稱，會有那麼多本是因為收下許多前輩不方便帶回家的。

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吳姍儒, JR, 紀言愷

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