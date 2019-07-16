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《貓王》男主角出爐！「試鏡全妝比誰像」導演認證：動作、聲音都一樣

記者洪文／綜合報導

《紅磨坊》、《大亨小傳》導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）正在籌備「貓王」傳記電影，歷經多次試鏡之後，男主角確定由美國影集《凱莉日記》男主角奧斯汀巴特勒（Austin Butler）詮釋搖滾之王艾維斯普利斯萊（Elvis Aaron Presley），搭配飾演經紀人的湯姆漢克斯（Tom Hanks）。

▲▼奧斯汀巴特勒確定演出「貓王」艾維斯普利斯萊。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧斯汀巴特勒（右）確定演出「貓王」艾維斯普利斯萊。（圖／達志影像／美聯社、達志影像）

根據外媒《綜藝報》（Variety）消息，華納兄弟選中幾位演員，並在6月底以全妝及髮型進行試鏡，比較哪一個比較像貓王，以及適合搭配飾演經紀人的湯姆漢克斯。經歷多次比較之後，確定由奧斯汀巴特勒擔任「貓王」傳記電影的男主角。

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導演巴茲魯曼表示：「如果這個卡司陣容不是絕對正確的，我知道我沒辦法拍這部電影。我們徹底尋找一位可以喚醒大家想起這位絕世明星，擁有相同獨特動作、聲音特質而且心思細膩的演員，在整個選角過程中，很榮幸遇到這麼多人才，我聽說奧斯汀巴特勒在百老匯的《The Iceman Cometh》表現不錯，透過大量試鏡、音樂及表演訓練，我清楚知道找到一位可以體現世界上最具代表性的音樂人物的精神。」

全新「貓王」傳記電影由《紅磨坊》導演巴茲魯曼、編劇克雷格皮爾斯（Craig Pearce）再度合作並共同執筆劇本，故事描述經驗豐富的經紀人與年輕歌手之間的關係，兩人歷經貧窮，一路成為改寫音樂歷史的巨星。

「貓王」傳記電影是導演巴茲魯曼自2013年《大亨小傳》之後，睽違6年再度拍攝的新片，預計2020年初開拍，以配合湯姆漢克斯的檔期安排。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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貓王, 奧斯汀巴特勒, Austin Butler

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