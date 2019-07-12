登陸月球50週年　「5特別節目看到爽」太空迷一次滿足

記者蕭采薇／綜合報導

為慶祝人類登陸月球至今屆滿50周年，BBC Earth頻道特別推出一連串的系列特別節目，包含《21世紀太空競賽與《太空人：宇宙最艱難的職業》，同時也將首播《行星》（The Planets）第五集、《8日登月計畫》，以及《登陸月球》，一次滿足太空迷的需求。

▲「登陸月球滿50周年」，BBC推出一系列節目。（圖／BBC提供）

《21世紀太空競賽》是布萊恩考克斯教授（Brian Cox）要探索太空旅行的過去、現在與未來面貌。他將與美國太空總署、維珍銀河公司與太空探勘科技公司等航空界的要角見面、體驗太空旅行模擬器，還要參觀位於新墨西哥州，全球第一個商用太空港。考克斯將到莫哈維沙漠參觀太空梭升空測試，並解開讓人類追求太空夢的原因。將於7月13日晚間8點05分播出。



《太空人：宇宙最艱難的職業》則要帶領觀眾，經歷一連串考驗身心的嚴格訓練，並試圖證明自己擁有足夠的本事能適應極端惡劣的太空環境，成為適任的太空人。這些參賽者必須把自己逼到極限，要抵擋住模擬發射時的離心力，並克服身處太空中無重力狀態下的難題與挑戰，而這一切還得通過經驗豐富的太空人Chris Hadfield以及醫生的評估。7月14日起至7月19日，每晚8點05分播出

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令人嘆為觀止的《行星》系列故事，以前所未見的視覺效果來講述八大行星的驚險故事，了解太陽系歷史中那些令人難忘的篇章。將帶領觀眾見證樣貌形成的每個關鍵時刻。《行星》利用嶄新的科學來重現它們的歷史，有火星上壯麗的瀑布，有歷史早期爭奪位置的大規模行星遷移，以及土星的命運是如何造就它形成美麗的水世界，此外也將同時呈現拍攝過程中的幕後花絮。7月14日起至7月19日（五），每晚8點05分播出

▲「登陸月球滿50周年」，BBC推出一系列節目。（圖／BBC提供）

《8日登月計畫》以阿波羅11號執行任務的總時數「8天3小時18分鐘又35秒」為名，過去人們卻鮮少能夠接觸到整個任務的全貌。透過嶄新的科技跟過去文獻與影音檔，BBC Earth 將帶領觀眾親身經歷當年登陸月球時刻的驚心動魄。無論是第一眼看到月球、踏上月球，還有在上面經歷的點點滴滴，《8日登月計畫》將以全新的視角體驗這段有史以來最重要的太空任務，以及那些過去鮮為人知的故事，同時開創類紀錄片的全新風貌。7月20日晚間8點05分全台首播，一次連播兩集。

《登陸月球》將帶領觀眾重回1969年七月，體驗人類史上最偉大非凡的一刻，重現當時將人類送上月球的壯麗篇章，從發射到登錄，《登陸月球》不只展示任務的成功過程，更揭露了當時任務執行時刻的每個危險關鍵。透過美國太空總署的精彩畫面與來自國際的影像資料，一同見證這一場人類最偉大的冒險。7月21日晚間8點05分全台首播，一次連播兩集。