楊超越台上失控爆哭！　火箭少女成軍1年「我進步了嗎」站一邊掉淚

記者陳芊秀／綜合報導

楊超越哭了！她因為選秀節目《創造101》爆紅，並加入女團「火箭少女」，22日在成團1周年的活動中淚灑舞台，正式出道後自帶熱搜體質，一舉一動都掀起網路話題。

▲楊超越在火箭少女成軍1周年淚灑舞台。（圖／翻攝自微博／火箭少女官博）

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現年20歲的楊超越在農村出生，在《創造101》節目中自稱「全村的希望」，加上天然呆個性，火速給觀眾留下強烈印象，正面、負面話題不斷。隨著女團「火箭少女」將於23日屆滿成軍1周年，她在見面會上訴說感言，看見全場粉絲支持，忍不住問「我進步了嗎？我總覺得不夠」，說到這裡已經哽咽，流淚說「我特別渴望做一個實力派……再等等我好嗎，我相信不會太久的，謝謝。」說完站回舞台邊，不斷地擦眼淚，雖然致詞只有短短數秒，卻在舞台邊哭了許久。

▲楊超越說成軍1周年感言，突然鼻酸「我進步了嗎？」（圖／翻攝自微博／吃瓜鵝每日搬）

▲楊超越「我總覺得不夠」，渴望成為實力派。（圖／翻攝自微博／吃瓜鵝每日搬）

▲楊超越希望粉絲再等等她。（圖／翻攝自微博／吃瓜鵝每日搬）

▲楊超越說到激動處不斷流淚。（圖／翻攝自微博／吃瓜鵝每日搬）

網友心疼打氣「繼續努力吧！其實還是進步蠻多的」、「妹妹不哭我們還要一起走」、「看了我也好想哭。」楊超越走紅以來承受不少負評，淚灑見面會的畫面曝光，也被部分網友質疑「除了哭還會什麼嗎」、「妳倒是快點努力啊，不要再哭沒有任何人會同情妳。」粉絲則湧入反駁「路人放下成見好嗎」、「我們等得起！」