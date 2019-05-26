吳汶芳找他站台演出　好友見狀放話「今天不是來看你」

記者蔡琛儀／台北報導

吳汶芳昨（25日）在西門河岸留言舉行「我要盡情地唱」演唱會，同門創作人師弟知更在她登台前，扛起前半場的演出，並在吳汶芳演唱《迷路汪洋》時，帶著電吉他上台與吳汶芳合奏，她笑說：「聽到知更的歌曲就覺得他的創作好有詩意，吉他彈得很棒，而我的朋友還跟我說今天不是來看我，是來看知更的。」逗得全場大笑。

▲▼吳汶芳邀請同門師弟知更助陣。（圖／福茂提供）

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她透露之前跟知更聊天，得知知更在當吉他老師時，學生都要求學吳汶芳的歌，「所以，我現在就叫知更『老師』了！」進行到安可時，吳汶芳再度邀請知更上台，笑問：「老師，我的吉他可以嗎？」一向話少的知更靦腆回：「很棒！」隨後兩人背起木吉他，合唱吳汶芳的《美好》 。

吳汶芳昨演出前因肚子不適，吃了止痛藥才上場，但她仍打起精神，身著春天氣息的藍色條紋裙裝搭配個性黑靴、背著吉他帥氣上場，並再次與粉絲聊起先前征服「朝聖之路」的甘苦，「我走了11天，平均一天走7小時、22公里，開始步行的前幾天，都覺得幹麼搭飛機到這麼遠還要這麼累，但想到自己出發前遭遇的困頓，就是想要走一走，希望走出新的想法，我開始告訴自己再走下去就到了，整個過程中，盧廣仲的《一定要相信自己》不時在腦海中響起。」所以她特別翻唱這首一路上她為自己打氣的歌送給全場歌迷。

▲▼吳汶芳昨晚開唱。（圖／福茂提供）

除了演唱新單曲《同棲》，吳汶芳更難得展露動感，演唱輕快新歌《愛不厭詐》，並隨著節奏擺動身體，忍不住笑虧自己：「我真的要當唱跳歌手了嗎？」昨晚吳汶芳的好友郭靜、曾沛慈都到場為她加油，此外，《聲林之王》冠軍李友廷曾當過她的吉他老師，昨也低調買票入場欣賞。