爆秘婚男友後首露面！許瑋甯曝「下一步」：新的挑戰

記者洪文／台北報導

許瑋甯去年12月與攝影師男友劉又年爆出秘婚，10日出席代言活動首度露面。她面對媒體詢問高EQ回應：「秘婚？有蜜香紅茶（代言飲料），沒有秘婚。」對於未來結婚計劃，她再度借用廣告詞：「可能要經過百年的淬煉之後。」至於下一步？她笑回：「下一部戲很快就要開拍了！」

▲許瑋甯出席代言活動。（圖／記者湯興漢攝，以下同）



雖然久未在台露面，許瑋甯過去一年來一直都在拍戲，接下來還有2部影集要拍攝，兩個禮拜後就要進組，拍攝長達3、4個月。她透露，下一個角色跟媒體業有關係，略資深，而且已經去實習了，「又是個比較沈重的角色，有新的挑戰，心境上、詮釋上不一樣。」

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由於去年許瑋甯同時拍攝兩部作品，幾乎瘦到皮包骨，她保持喝中藥的習慣，盡量選擇健康飲食，同時保持運動的習慣。她最近一年來不只藉由皮拉提斯訓練核心，也開始接觸舞蹈課程，「我真的覺得女生可以上跳舞課，身體每個部分都會運動到，全身都會流汗，而且妳可以發現自己的美。」

前一陣子跟天王郭富城合作《秘密訪客》，許瑋甯形容對方是「精力滿滿的小男孩」，而且真的是凍齡的男神，「他很專業，跟段奕宏不斷討論角色，對著我可以感受到他的情感，喊卡之後，他越晚越嗨，還會在現場跳舞，我好想在後面放《狂野之城》，很想共舞，但是害怕打擾他。」

其實許瑋甯攝影師男友準備籌拍第一部長片，不過她確定不會參加演出，「那部片主要是講青少年，應該沒有我的角色吧！他找我不排斥演出，除非是主角，不然應該不會考慮。」她也不擔心跟男友合作會吵架，也認為導演、演員角色不一樣，「我都會尊重導演的指示。」

對於無名指上的戒指，許瑋甯回應：「平常都有戴。」記者追問戴在無名指上的用意，她突然害羞回應：「哎唷，不要問啦！」一旁的經紀人幫忙阻擋：「下一題！」

因工作關係，許瑋甯跟男友劉又年時常分隔兩地，偶爾才見幾次面。她坦言，兩人都以工作為主，「喜歡彼此有空間的相處方式。」她也不太希望男友跑來片場探班，主要是擔心打擾劇組工作人員，畢竟突然出現一個不是劇組的人，多少會讓劇組帶來困擾。