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養兒真能防老？《老大人》你我都可能遇到的人生最後一程

圖文／鏡週刊

洪伯豪的電影長片處女作《老大人》從一個在平溪獨居的老人到被送進養老院、從一套西裝由喜服變喪服，娓娓道出「老有所終」之苦。

這當中有部分是因為社會情勢所逼。例如老人的長子當年照顧去世前的母親，顯然已元氣大傷，除了經濟上的壓力（他的油漆工作並不那麼順遂），也包括與妻子因此產生的齟齬。從養老院出走的老父親在見到兒子家裡的狀況後要求把自己送回逃出的地方，更強化了奉養的困難這件事實。

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然而根深蒂固的觀念，恐怕更雪上加霜。養兒防老，讓老先生以為事事都找兒子理所當然；更有甚者，是他對女兒噓寒問暖的抗拒。這可能是《老大人》拍得最好的地方，「嫁出去的女兒，潑出去的水」，老人家不想對不起「另一個」家庭，卻未察拿熱臉貼冷屁股的女兒顯然領受這種差別待遇很久了。

《老大人》電影海報。

三個角色的處境和關係，在小戽斗、喜翔、黃嘉千的洗鍊表演下，有了說服力的呈現。喜翔保持他一貫的水準。黃嘉千則更有驚喜，面對兄長的據理力爭，但對於父親偏見的隱忍和挫折，不僅為自己的角色、也為世代觀念的落差，增添不少層次。小戽斗難在角色並不討喜，但看他如何掌握摔倒前後走路姿態的細微差異，以及最後看似推開女兒扶他的手卻又穩穩回握了她一把，或是聽到兒子自動拜好祖先而面露微笑，都顯見表演功力。

比較可惜的是走出這三個角色以外的篇幅都缺乏同等的水準。洪伯豪把中老年困境處理得不錯，卻在呈現年輕世代時完全失手。另外可惜了老父親被送去養老院的部分太扁平，否則小戽斗在院友靈堂上的悲從中來，會更具力量。

82分
  • 導演：洪伯豪
  • 演員：小戽斗、喜翔、黃嘉千
  • 片長： 95分鐘
  • 級別：普遍級
  • 上映日期： 3月22日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


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