國民主播兒子慘死、老婆失蹤！《圈套》直追英美的推理力作

圖文／鏡週刊

捨棄過往韓國電視劇最常有的每集1小時、共16集規格，OCN電視台推出的《圈套》短小精幹只有7集，故事情節緊湊燒腦，結局出乎觀眾意料之外。到底觀眾們是在看一部精心布下各種圈套的殺人事件，還是編劇藉由這部戲讓觀眾們一步步踏進設計好的圈套，有趣的關聯與互動頗值得玩味。

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2019年開始，OCN電視台特別與電影製作公司聯手，打造一系列全新系列的「戲劇電影院（Dramatic Cinema）」計劃，首部作品《圈套》找來電影《白夜行》朴信宇導演掌鏡，《朝鮮科學搜查隊別巡檢3》《特殊案件專案組TEN》的編劇南相旭執筆，電影《逆鱗》和電視劇《茶母》的李在奎擔任總監。

採完全100%事前製作的《圈套》，以刑偵懸疑為主題，講述受歡迎的國民主播姜宇賢（李瑞鎮飾）帶著主播妻子申妍秀（徐令姬飾）與兒子時雨出遊，沒想到卻在山上遭遇人類狩獵組織襲擊，兒子死狀慘烈，妻子行蹤不明。

姜宇賢發誓要親手抓住凶手的同時，卻陷入無法預測的圈套中，發生一連串衝擊事件，這些事件疑點重重，但靠著老刑警高東國（成東鎰飾）以特有的執著進行調查，輔以犯罪側寫師尹瑞英（林華映飾）的協助，漸漸撥開案件的迷霧，最後找出意想不到的衝擊真相。

1999年成立的OCN電視台，是CJ E&M旗下的韓國有線電視頻道，主要以播放電影與英美影集為主，每年播出之電影超過3000部，是韓國最大宗擁有電影播放版權的電視頻道。直至2006年開始跨足自製戲劇，主題內容大膽創新，包括犯罪、刑偵、神祕、穿越、靈異驅魔，甚至翻拍外國劇集作品等。

《圈套》雖然只有7集，但劇情發展出人意表，節奏明快是最大特色，在不斷製造的驚人反轉下，牢牢抓住觀眾們的目光，而這齣戲能成功，其實涵蓋了幾個層面。首先，是數年磨一劍的編劇南相旭，2010年才出道的他，9年來的作品僅有3部，但清一色全是刑偵懸疑類型劇，顯示這類型除是他的擅長與專攻外，也再度顯示要撰寫一部優秀出色的推理戲，確實得用時間來換取百轉千迴、無一疏漏的情節鋪陳與安排。

有個完美的劇本，再加上從主角李瑞鎮、成東鎰，到配角群徐令姬、金光奎、邊奉熙等，幾乎清一色全演技派，搭配成功遊走在電視劇與電影之間的朴信宇、李在奎兩位導演，《圈套》不論氣氛、運鏡手法都具高度電影感，關於人性中貪婪、邪惡、慾望與不信任，交織著兩位男主角相似的境遇與幻想，近乎真實的描述，不但讓它成為盡現韓國影視已擁有逼近英美劇高水平的一部作品，也成為諷刺韓國現今政治、社會的最佳代表作。



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