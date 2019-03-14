獨家／王家梁拍完《艾蜜麗》約滿走人！掰了8年「胡宇威老東家」

記者李欣容／台北報導

王家梁出道以來「霸氣總裁」形象十足，他今年宣布換新東家，2月底結束和寶麗來8年經紀約，轉個人經紀，希望能全方位發展。

▲王家梁換新東家。（圖／翻攝自Instagram／___wcl0911___）

王家梁從新人時期就簽給寶麗來經紀，該公司旗下還有胡宇威、藍鈞天、李佳豫等藝人，這些年來王家梁演出許多膾炙人口的戲劇，《22K夢想高飛》、《愛上哥們》、《我和我的十七歲》、《大人情歌》以及近來剛播畢不久的《艾蜜麗的五件事》等劇，守護在女主角身邊的男二形象深植人心。

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且他健身有成，英俊挺拔的外表更塑造出男神形象，更有網友堪他為律師、醫師、富二代等角色的專業戶，如今他和經紀公司合約在2月底結束，3月換新東家，期望未來能發展廣闊戲路。

▲王家梁會分享健身照片。（圖／翻攝自Instagram／___wcl0911___）

▲王家梁（左）堪稱律師專業戶。（圖／東森提供）

王家梁先前出席活動時就曾透露，找上他的角色多半是高富帥類型，新的一年希望能挑戰更多不同類型的角色，與王家梁合作多年經紀人則表示，雙方一直都有在討論未來規劃，王家梁也希望能多方嘗試，不排除到大陸發展，「從新人到現在8年了，想要換環境很ok啊，我們都滿祝福的。」而王家梁新東家則表示，「公司之後會統一對外說，就先不單一回覆，再請見諒。」