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23歲「G奶子瑜」槓影視大亨！首露面「走出低潮了」惹心疼

記者盧薇淩／台北報導

23歲的網紅「G奶子瑜」祈錦鈅（小鈅），日前跨界當歌手，推出首支單曲《比心小幸福》，但正要當歌手闖蕩時，卻傳出她曾與「影視大亨」許安進旗下的網紅製造有限公司合作，成了女直播主，沒想到因為跟經紀公司爆發糾紛慘遭消音，最後還被提告「背信」。對此，她9日首度現身，在「我們節」活動上回應，「其實我已經走過低潮了，接下來會更努力朝自己的音樂夢想前進。」

▲▼祈錦鈅 鈅兒。（圖／翻攝自Facebook／祈錦鈅 鈅兒 Maxine Chi）

▲祈錦鈅槓上網紅公司，惹怒影視大亨。（圖／翻攝自Facebook／祈錦鈅 鈅兒 Maxine Chi）

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當時網紅公司不斷用祈錦鈅名義猛打廣告，用很暴露的照片做宣傳，而且還擅自取用臉書照片使用，還私下替祈錦鈅成立LINE官方帳號，還說只要送滿台幣1萬的禮物，就可以拿到祈錦鈅私人LINE。此舉引起祈錦鈅不滿，認為網紅公司欺騙粉絲，最後她為了反制公司，索性在IG上發文，「你們想加入我私賴的，直接私訊給我，我直接加入！沒有甚麼門檻，別講甚麼利益」，也讓雙方正式撕破臉。

▲▼祈錦鈅參與女權運動遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲祈錦鈅表示已經走過低潮。（圖／記者林敬旻攝）

祈錦鈅9日在事發後首度現身，她說每個人都有保護自己的權利，一年前發生事情，其實本意是要保護粉絲，不讓他們無端受騙，所以在處理事情時，比較直接，才會造成後續一連串的事。後續如果開庭，自己會出席親自向法官說明，讓這件事趕快落幕，她也說：「其實我已經走過低潮了，接下來會更努力朝自己的音樂夢想前進，也希望大家跟粉絲能夠給我機會，為我加油。」

▲▼Lara梁心頤、Esther梁妍熙、祈錦鈅參與女權運動遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lara梁心頤、Esther梁妍熙、祈錦鈅參與女權運動遊行。（圖／記者林敬旻攝）

「我們節」活動替女性發生，提倡性別情權，歌手Lara梁心頤和姊姊Esther梁妍熙一同出席，Lara特別挑選曲目百老匯音樂劇《Waitress》的《She Used To Be Mine》，希望這首歌提醒所有的女性勇敢追夢，不要被社會打敗。

祈錦鈅則說，其實自己有一點人群恐懼症，很怕到人多的地方，這次是因為梁心頤Lara邀約，也認同這個活動是正面傳達一些事情，並不是要否定哪個族群或造成對立，是第一次參加遊行活動，覺得很新鮮。

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