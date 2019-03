23歲「G奶子瑜」槓影視大亨！首露面「走出低潮了」惹心疼

記者盧薇淩/台北報導

23歲的網紅「G奶子瑜」祈錦鈅(小鈅),日前跨界當歌手,推出首支單曲《比心小幸福》,但正要當歌手闖蕩時,卻傳出她曾與「影視大亨」許安進旗下的網紅製造有限公司合作,成了女直播主,沒想到因為跟經紀公司爆發糾紛慘遭消音,最後還被提告「背信」。對此,她9日首度現身,在「我們節」活動上回應,「其實我已經走過低潮了,接下來會更努力朝自己的音樂夢想前進。」

當時網紅公司不斷用祈錦鈅名義猛打廣告,用很暴露的照片做宣傳,而且還擅自取用臉書照片使用,還私下替祈錦鈅成立LINE官方帳號,還說只要送滿台幣1萬的禮物,就可以拿到祈錦鈅私人LINE。此舉引起祈錦鈅不滿,認為網紅公司欺騙粉絲,最後她為了反制公司,索性在IG上發文,「你們想加入我私賴的,直接私訊給我,我直接加入!沒有甚麼門檻,別講甚麼利益」,也讓雙方正式撕破臉。

祈錦鈅9日在事發後首度現身,她說每個人都有保護自己的權利,一年前發生事情,其實本意是要保護粉絲,不讓他們無端受騙,所以在處理事情時,比較直接,才會造成後續一連串的事。後續如果開庭,自己會出席親自向法官說明,讓這件事趕快落幕,她也說:「其實我已經走過低潮了,接下來會更努力朝自己的音樂夢想前進,也希望大家跟粉絲能夠給我機會,為我加油。」

「我們節」活動替女性發生,提倡性別情權,歌手Lara梁心頤和姊姊Esther梁妍熙一同出席,Lara特別挑選曲目百老匯音樂劇《Waitress》的《She Used To Be Mine》,希望這首歌提醒所有的女性勇敢追夢,不要被社會打敗。

祈錦鈅則說,其實自己有一點人群恐懼症,很怕到人多的地方,這次是因為梁心頤Lara邀約,也認同這個活動是正面傳達一些事情,並不是要否定哪個族群或造成對立,是第一次參加遊行活動,覺得很新鮮。